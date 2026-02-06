IVR-L 100/24-2 Me – компактный промышленный пылесос с корпусом и 100-литровым мусоросборником, изготовленными из нержавеющей стали. Аппарат может использоваться для сбора жидкостей и крупного мусора (например, стружки и опилок). Корзина для сбора стружки (опция) обеспечивает ее легкое отделение от смазочно-охлаждающих жидкостей. Исполнение из высококачественной нержавеющей стали позволяет использовать аппарат IVR-L 100/24-2 Me для повседневного решения самых разнообразных задач в сложных условиях промышленной эксплуатации. В частности, он может без проблем собирать даже вещества, провоцирующие коррозию. Всасывающий шланг, присоединенный к головке пылесоса, может поворачиваться в радиусе 360°, что исключает его скручивание и облегчает выполнение работ вокруг аппарата. Сливной шланг обеспечивает контроль уровня собираемой жидкости, а высококачественные колеса из ABS-пластика – превосходнуюмобильность.