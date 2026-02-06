IVR-L 100/24-2 Me – компактний промисловий пилосос з корпусом та 100-літровим сміттєзбірником, виготовленими з нержавіючої сталі. Апарат може використовуватися для збору рідин та великого сміття (наприклад, стружки та тирси). Кошик для збору стружки (опція) забезпечує її легке відділення від мастильно-охолоджувальних рідин. Виконання із високоякісної нержавіючої сталі дозволяє використовувати апарат IVR-L 100/24-2 Me для повсякденного вирішення найрізноманітніших завдань у складних умовах промислової експлуатації. Зокрема він може без проблем збирати навіть речовини, які провокують корозію. Всмоктуючий шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в радіусі 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт навколо апарату. Зливний шланг забезпечує контроль рівня рідини, що збирається, а високоякісні колеса з ABS-пластика - чудову мобільність.