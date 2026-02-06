Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me – компактний промисловий пилосос у виконанні з нержавіючої сталі, оснащений сміттєзбірником об'ємом 100 л і придатний для збору рідин, що провокують корозію.
IVR-L 100/24-2 Me – компактний промисловий пилосос з корпусом та 100-літровим сміттєзбірником, виготовленими з нержавіючої сталі. Апарат може використовуватися для збору рідин та великого сміття (наприклад, стружки та тирси). Кошик для збору стружки (опція) забезпечує її легке відділення від мастильно-охолоджувальних рідин. Виконання із високоякісної нержавіючої сталі дозволяє використовувати апарат IVR-L 100/24-2 Me для повсякденного вирішення найрізноманітніших завдань у складних умовах промислової експлуатації. Зокрема він може без проблем збирати навіть речовини, які провокують корозію. Всмоктуючий шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в радіусі 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт навколо апарату. Зливний шланг забезпечує контроль рівня рідини, що збирається, а високоякісні колеса з ABS-пластика - чудову мобільність.
Особливості та переваги
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|41
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|41
|Вага (з упаковкою) (кг)
|41,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео