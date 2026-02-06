Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me – компактний промисловий пилосос у виконанні з нержавіючої сталі, оснащений сміттєзбірником об'ємом 100 л і придатний для збору рідин, що провокують корозію.

IVR-L 100/24-2 Me – компактний промисловий пилосос з корпусом та 100-літровим сміттєзбірником, виготовленими з нержавіючої сталі. Апарат може використовуватися для збору рідин та великого сміття (наприклад, стружки та тирси). Кошик для збору стружки (опція) забезпечує її легке відділення від мастильно-охолоджувальних рідин. Виконання із високоякісної нержавіючої сталі дозволяє використовувати апарат IVR-L 100/24-2 Me для повсякденного вирішення найрізноманітніших завдань у складних умовах промислової експлуатації. Зокрема він може без проблем збирати навіть речовини, які провокують корозію. Всмоктуючий шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в радіусі 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт навколо апарату. Зливний шланг забезпечує контроль рівня рідини, що збирається, а високоякісні колеса з ABS-пластика - чудову мобільність.

Особливості та переваги
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
  • Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
  • Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 230 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 41
Вага (з аксесуарами) (кг) 41
Вага (з упаковкою) (кг) 41,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
