Аппарат IVR-L 100/24-2 Tc является базовой моделью всех версий пылесосов серии IVR-L со 100-литровым мусоросборником и откидным шасси. Он прекрасно подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки на металлообрабатывающих предприятиях.

Компактный аппарат IVR-L 100/24-2 Tc представляет собой высокопроизводительный промышленный пылесос, разработанный компанией Ringler. Благодаря оснащению откидным шасси с мусоросборником объемом 100 л он прекрасно подходит для сбора больших объемов жидкостей и/или твердых веществ, главным образом стружки без содержания пыли. Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Поворачивающийся на 360° патрубок для присоединения всасывающего шланга к турбинной голове пылесоса облегчает выполнение работ и исключает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости и легко выливать ее. Кроме того, слив жидкости может осуществляться путем опрокидывания мусоросборника. Прочная конструкция с маслостойкими кабелем и колесами гарантирует долгий срок службы даже в самых сложных условиях промышленной эксплуатации и позволяет перемещать аппарат вилочным погрузчиком.

Особенности и преимущества
Оптический индикатор заполнения мусоросборника
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
  • Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 230 / 23
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора Сталь
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 50
Вес (с аксессуарами) (кг) 50
Вес (с упаковкой) (кг) 50,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
