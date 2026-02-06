Компактный аппарат IVR-L 100/24-2 Tc представляет собой высокопроизводительный промышленный пылесос, разработанный компанией Ringler. Благодаря оснащению откидным шасси с мусоросборником объемом 100 л он прекрасно подходит для сбора больших объемов жидкостей и/или твердых веществ, главным образом стружки без содержания пыли. Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Поворачивающийся на 360° патрубок для присоединения всасывающего шланга к турбинной голове пылесоса облегчает выполнение работ и исключает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости и легко выливать ее. Кроме того, слив жидкости может осуществляться путем опрокидывания мусоросборника. Прочная конструкция с маслостойкими кабелем и колесами гарантирует долгий срок службы даже в самых сложных условиях промышленной эксплуатации и позволяет перемещать аппарат вилочным погрузчиком.