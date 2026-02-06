Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc
Апарат IVR-L 100/24-2 Tc є базовою моделлю всіх версій пилососів серії IVR-L зі 100-літровим сміттєзбірником та відкидним шасі. Він чудово підходить для збору та розподілу мастильно-охолоджуючих рідин та стружки на металообробних підприємствах.
Компактний апарат IVR-L 100/24-2 Tc є високопродуктивним промисловим пилососом, розробленим компанією Ringler. Завдяки оснащенню відкидним шасі зі сміттєзбірником об'ємом 100 л він чудово підходить для збирання великих об'ємів рідин та/або твердих речовин, головним чином стружки без вмісту пилу. Пропонований як опція кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Патрубок, що повертається на 360°, для приєднання всмоктуючого шланга до турбінної голови пилососа полегшує виконання робіт і виключає скручування шланга. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається, і легко виливати її. Крім того, злив рідини може здійснюватися шляхом перекидання сміттєзбірника. Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує довгий термін служби навіть у найскладніших умовах промислової експлуатації та дозволяє переміщати апарат вилковим навантажувачем.
Особливості та переваги
Оптичний індикатор заповнення сміттєзбірника
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|Сталь
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|50
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|50
|Вага (з упаковкою) (кг)
|50,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
