Компактний апарат IVR-L 100/24-2 Tc є високопродуктивним промисловим пилососом, розробленим компанією Ringler. Завдяки оснащенню відкидним шасі зі сміттєзбірником об'ємом 100 л він чудово підходить для збирання великих об'ємів рідин та/або твердих речовин, головним чином стружки без вмісту пилу. Пропонований як опція кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Патрубок, що повертається на 360°, для приєднання всмоктуючого шланга до турбінної голови пилососа полегшує виконання робіт і виключає скручування шланга. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається, і легко виливати її. Крім того, злив рідини може здійснюватися шляхом перекидання сміттєзбірника. Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує довгий термін служби навіть у найскладніших умовах промислової експлуатації та дозволяє переміщати апарат вилковим навантажувачем.