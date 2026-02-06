Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp включается в однофазную электросеть. Пригоден, в частности, для сбора масел, смазочно-охлаждающих эмульсий, а также средних объемов мелкой, легкой металлической стружки.

Однофазный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp предназначен для сбора средних объемов масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и легкой металлической стружки. Две мощные турбины с низким уровнем шума позволяют мобильному аппарату с потребляемой мощностью 2,4 кВт развивать высокую силу всасывания, а долговечный и допускающий промывку карманный фильтр гарантирует продолжительную непрерывную работу. Сетчатая корзина (опция) обеспечивает эффективное разделение жидких и твердых производственных отходов. Собираемые в 100-литровый мусоросборник жидкости легко отводятся через сливной шланг, снабженный указателем уровня во избежание переполнения. Быстрое отведение собранной жидкости с ее подъемом на высоту до 6 м обеспечивается встроенным плавно регулируемым бочечным насосом. Предусмотрены также безопасная разгрузка мусоросборника при помощи механизма его опрокидывания и возможность использования для утилизации собранных отходов крана или вилочного погрузчика.

Особенности и преимущества
Эксплуатация с бочечным насосом
  • Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
  • Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 230 / 23
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 57
Вес (с аксессуарами) (кг) 57
Вес (с упаковкой) (кг) 57,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 840 x 660 x 1320

Оснащение

  • Эксплуатация с бочечным насосом
Области применения
  • Для сбора крупной и абразивной стружки в средних объемах
  • Для сбора средних объемов жидкостей, например масел или смазочно-охлаждающих эмульсий
