Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp включается в однофазную электросеть. Пригоден, в частности, для сбора масел, смазочно-охлаждающих эмульсий, а также средних объемов мелкой, легкой металлической стружки.
Однофазный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp предназначен для сбора средних объемов масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и легкой металлической стружки. Две мощные турбины с низким уровнем шума позволяют мобильному аппарату с потребляемой мощностью 2,4 кВт развивать высокую силу всасывания, а долговечный и допускающий промывку карманный фильтр гарантирует продолжительную непрерывную работу. Сетчатая корзина (опция) обеспечивает эффективное разделение жидких и твердых производственных отходов. Собираемые в 100-литровый мусоросборник жидкости легко отводятся через сливной шланг, снабженный указателем уровня во избежание переполнения. Быстрое отведение собранной жидкости с ее подъемом на высоту до 6 м обеспечивается встроенным плавно регулируемым бочечным насосом. Предусмотрены также безопасная разгрузка мусоросборника при помощи механизма его опрокидывания и возможность использования для утилизации собранных отходов крана или вилочного погрузчика.
Особенности и преимущества
Эксплуатация с бочечным насосом
- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|57
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|57
|Вес (с упаковкой) (кг)
|57,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|840 x 660 x 1320
Оснащение
- Эксплуатация с бочечным насосом
Области применения
- Для сбора крупной и абразивной стружки в средних объемах
- Для сбора средних объемов жидкостей, например масел или смазочно-охлаждающих эмульсий