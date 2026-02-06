Однофазный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp предназначен для сбора средних объемов масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и легкой металлической стружки. Две мощные турбины с низким уровнем шума позволяют мобильному аппарату с потребляемой мощностью 2,4 кВт развивать высокую силу всасывания, а долговечный и допускающий промывку карманный фильтр гарантирует продолжительную непрерывную работу. Сетчатая корзина (опция) обеспечивает эффективное разделение жидких и твердых производственных отходов. Собираемые в 100-литровый мусоросборник жидкости легко отводятся через сливной шланг, снабженный указателем уровня во избежание переполнения. Быстрое отведение собранной жидкости с ее подъемом на высоту до 6 м обеспечивается встроенным плавно регулируемым бочечным насосом. Предусмотрены также безопасная разгрузка мусоросборника при помощи механизма его опрокидывания и возможность использования для утилизации собранных отходов крана или вилочного погрузчика.