Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Мобільний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp вмикається до однофазної електромережі. Придатний, зокрема, для збору мастил, мастильно-охолоджуючих емульсій, а також середніх обсягів дрібної, легкої металевої стружки.

Однофазний пилосос для збору рідин і стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp призначений для збору середніх об'ємів мастил, мастильно-охолоджуючих емульсій та легкої металевої стружки. Дві потужні турбіни з низьким рівнем шуму дозволяють мобільному апарату зі споживаною потужністю 2,4 кВт розвивати високу силу всмоктування, а довговічний кишеньковий фільтр, що допускає промивання, гарантує тривалу безперервну роботу. Сітчастий кошик (опція) забезпечує ефективний розподіл рідких та твердих виробничих відходів. Рідина, що збирається в 100-літровий сміттєзбірник, легко відводиться через зливальний шланг, забезпечений покажчиком рівня, щоб уникнути переповнення. Швидке відведення зібраної рідини з її підйомом на висоту до 6 м забезпечується вбудованим бочковим насосом, що плавно регулюється. Передбачено також безпечне розвантаження сміттєзбірника за допомогою механізму його перекидання та можливість використання для утилізації зібраних відходів крана або вилкового навантажувача.

Особливості та переваги
Експлуатація з бочковим насосом
  • Автономний бочковий насос дозволяє перекачувати рідину, що збирається, в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату).
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
  • Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
  • Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 230 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 57
Вага (з аксесуарами) (кг) 57
Вага (з упаковкою) (кг) 57,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 840 x 660 x 1320

Оснащення

  • Експлуатація з бочковим насосом
Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Області застосування
  • Для збору великої та абразивної стружки у середніх обсягах
  • Для збирання середніх обсягів рідин, наприклад мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.