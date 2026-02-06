Однофазний пилосос для збору рідин і стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp призначений для збору середніх об'ємів мастил, мастильно-охолоджуючих емульсій та легкої металевої стружки. Дві потужні турбіни з низьким рівнем шуму дозволяють мобільному апарату зі споживаною потужністю 2,4 кВт розвивати високу силу всмоктування, а довговічний кишеньковий фільтр, що допускає промивання, гарантує тривалу безперервну роботу. Сітчастий кошик (опція) забезпечує ефективний розподіл рідких та твердих виробничих відходів. Рідина, що збирається в 100-літровий сміттєзбірник, легко відводиться через зливальний шланг, забезпечений покажчиком рівня, щоб уникнути переповнення. Швидке відведення зібраної рідини з її підйомом на висоту до 6 м забезпечується вбудованим бочковим насосом, що плавно регулюється. Передбачено також безпечне розвантаження сміттєзбірника за допомогою механізму його перекидання та можливість використання для утилізації зібраних відходів крана або вилкового навантажувача.