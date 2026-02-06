Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Мобільний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp вмикається до однофазної електромережі. Придатний, зокрема, для збору мастил, мастильно-охолоджуючих емульсій, а також середніх обсягів дрібної, легкої металевої стружки.
Однофазний пилосос для збору рідин і стружки IVR-L 100/24-2 Tc Dp призначений для збору середніх об'ємів мастил, мастильно-охолоджуючих емульсій та легкої металевої стружки. Дві потужні турбіни з низьким рівнем шуму дозволяють мобільному апарату зі споживаною потужністю 2,4 кВт розвивати високу силу всмоктування, а довговічний кишеньковий фільтр, що допускає промивання, гарантує тривалу безперервну роботу. Сітчастий кошик (опція) забезпечує ефективний розподіл рідких та твердих виробничих відходів. Рідина, що збирається в 100-літровий сміттєзбірник, легко відводиться через зливальний шланг, забезпечений покажчиком рівня, щоб уникнути переповнення. Швидке відведення зібраної рідини з її підйомом на висоту до 6 м забезпечується вбудованим бочковим насосом, що плавно регулюється. Передбачено також безпечне розвантаження сміттєзбірника за допомогою механізму його перекидання та можливість використання для утилізації зібраних відходів крана або вилкового навантажувача.
Особливості та переваги
Експлуатація з бочковим насосом
- Автономний бочковий насос дозволяє перекачувати рідину, що збирається, в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату).
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|57
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|57
|Вага (з упаковкою) (кг)
|57,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|840 x 660 x 1320
Оснащення
- Експлуатація з бочковим насосом
Області застосування
- Для збору великої та абразивної стружки у середніх обсягах
- Для збирання середніх обсягів рідин, наприклад мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій