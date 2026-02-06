Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Tc Me
Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Tc Me в исполнении из нержавеющей стали пригоден для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ, включая материалы, способные провоцировать коррозию.
IVR-L 100/24-2 Tc Me – компактный промышленный пылесос, отличающийся исключительно прочной конструкцией и снабженный колесами и кабелем в маслостойком исполнении, позволяющими без проблем эксплуатировать долговечный аппарат в сложных условиях промышленного производства. Пылесос, который может транспортироваться вилочным погрузчиком, оснащен 100-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, установленным на откидном шасси. Он прекрасно подходит для сбора больших объемов жидкостей и/или твердых отходов без содержания мелкой пыли – например, стружки, которая может легко отделяться от смазочно-охлаждающей жидкости при помощи предлагаемой в качестве опции корзины для стружки. Исполнение из нержавеющей стали позволяет решать с помощью аппарата IVR-L 100/24-2 Tc Me широкий спектр задач, в т. ч. собирать вещества, провоцирующие коррозию. Поворачивающийся на 360° патрубок для присоединения всасывающего шланга к головке пылесоса облегчает выполнение работ и исключает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости во время работы и легко выливать ее. Кроме того, слив жидкости может осуществляться путем опрокидывания мусоросборника.
Особенности и преимущества
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|58,8
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|59
|Вес (с упаковкой) (кг)
|59,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео