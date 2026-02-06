IVR-L 100/24-2 Tc Me – компактный промышленный пылесос, отличающийся исключительно прочной конструкцией и снабженный колесами и кабелем в маслостойком исполнении, позволяющими без проблем эксплуатировать долговечный аппарат в сложных условиях промышленного производства. Пылесос, который может транспортироваться вилочным погрузчиком, оснащен 100-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, установленным на откидном шасси. Он прекрасно подходит для сбора больших объемов жидкостей и/или твердых отходов без содержания мелкой пыли – например, стружки, которая может легко отделяться от смазочно-охлаждающей жидкости при помощи предлагаемой в качестве опции корзины для стружки. Исполнение из нержавеющей стали позволяет решать с помощью аппарата IVR-L 100/24-2 Tc Me широкий спектр задач, в т. ч. собирать вещества, провоцирующие коррозию. Поворачивающийся на 360° патрубок для присоединения всасывающего шланга к головке пылесоса облегчает выполнение работ и исключает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости во время работы и легко выливать ее. Кроме того, слив жидкости может осуществляться путем опрокидывания мусоросборника.