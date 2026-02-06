Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Me

Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Me у виконанні з нержавіючої сталі придатний для збирання та розподілу рідин та твердих речовин, включаючи матеріали, здатні провокувати корозію.

IVR-L 100/24-2 Tc Me – компактний промисловий пилосос, що відрізняється виключно міцною конструкцією та оснащений колесами та кабелем у маслостійкому виконанні, що дозволяє без проблем експлуатувати довговічний апарат у складних умовах промислового виробництва. Пилосос, який може транспортуватися вилковим навантажувачем, оснащений 100-літровим сміттєзбірником із нержавіючої сталі, встановленим на відкидному шасі. Він чудово підходить для збору великих об'ємів рідин та/або твердих відходів без вмісту дрібного пилу – наприклад, стружки, яка може легко відокремлюватися від мастильно-охолоджувальної рідини за допомогою, пропонованого як опція, кошика для стружки. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 100/24-2 Tc Me широкий спектр завдань, у тому числі збирати речовини, що провокують корозію. Патрубок, що повертається на 360°, для приєднання всмоктуючого шланга до головки пилососа полегшує виконання робіт і виключає скручування шланга. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини під час роботи і легко виливати її. Крім того, злив рідини може здійснюватися шляхом перекидання сміттєзбірника.

Особливості та переваги
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
  • Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
  • Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 230 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 58,8
Вага (з аксесуарами) (кг) 59
Вага (з упаковкою) (кг) 59,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 640 x 620 x 1060

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
