IVR-L 100/24-2 Tc Me – компактний промисловий пилосос, що відрізняється виключно міцною конструкцією та оснащений колесами та кабелем у маслостійкому виконанні, що дозволяє без проблем експлуатувати довговічний апарат у складних умовах промислового виробництва. Пилосос, який може транспортуватися вилковим навантажувачем, оснащений 100-літровим сміттєзбірником із нержавіючої сталі, встановленим на відкидному шасі. Він чудово підходить для збору великих об'ємів рідин та/або твердих відходів без вмісту дрібного пилу – наприклад, стружки, яка може легко відокремлюватися від мастильно-охолоджувальної рідини за допомогою, пропонованого як опція, кошика для стружки. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 100/24-2 Tc Me широкий спектр завдань, у тому числі збирати речовини, що провокують корозію. Патрубок, що повертається на 360°, для приєднання всмоктуючого шланга до головки пилососа полегшує виконання робіт і виключає скручування шланга. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини під час роботи і легко виливати її. Крім того, злив рідини може здійснюватися шляхом перекидання сміттєзбірника.