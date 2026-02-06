Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Me
Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Me у виконанні з нержавіючої сталі придатний для збирання та розподілу рідин та твердих речовин, включаючи матеріали, здатні провокувати корозію.
IVR-L 100/24-2 Tc Me – компактний промисловий пилосос, що відрізняється виключно міцною конструкцією та оснащений колесами та кабелем у маслостійкому виконанні, що дозволяє без проблем експлуатувати довговічний апарат у складних умовах промислового виробництва. Пилосос, який може транспортуватися вилковим навантажувачем, оснащений 100-літровим сміттєзбірником із нержавіючої сталі, встановленим на відкидному шасі. Він чудово підходить для збору великих об'ємів рідин та/або твердих відходів без вмісту дрібного пилу – наприклад, стружки, яка може легко відокремлюватися від мастильно-охолоджувальної рідини за допомогою, пропонованого як опція, кошика для стружки. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 100/24-2 Tc Me широкий спектр завдань, у тому числі збирати речовини, що провокують корозію. Патрубок, що повертається на 360°, для приєднання всмоктуючого шланга до головки пилососа полегшує виконання робіт і виключає скручування шланга. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини під час роботи і легко виливати її. Крім того, злив рідини може здійснюватися шляхом перекидання сміттєзбірника.
Особливості та переваги
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|58,8
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|59
|Вага (з упаковкою) (кг)
|59,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
