Аппарат IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, спроектированный компанией Ringler, представляет собой компактный промышленный пылесос с откидным шасси. Высококачественный аппарат, оснащенный 100-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, позволяет собирать большие объемы жидкостей и/или твердых отходов без содержания мелкой пыли (например стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки обеспечивает ее легкое отделение от смазочно-охлаждающих жидкостей. Исполнение из нержавеющей стали позволяет решать с помощью аппарата IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp широкий спектр задач, в т. ч. собирать вещества, провоцирующие коррозию. Всасывающий шланг, присоединенный к головке пылесоса, может поворачиваться в секторе 360°, что исключает его скручивание и облегчает выполнение работ вокруг аппарата. Сливной шланг обеспечивает постоянный контроль уровня собираемой жидкости, а автономный бочечный насос – ее перекачку в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата). Прочная конструкция с маслостойкими кабелем и колесами гарантирует долгий срок службы даже в самых сложных условиях промышленной эксплуатации и позволяет перемещать аппарат вилочным погрузчиком.