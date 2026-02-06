Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Аппарат IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, оснащенный 100-литровым мусоросборником и автономным бочечным насосом, прекрасно подходит для сбора жидкостей с твердыми веществами, отделения смазочно-охлаждающей жидкости от стружки и ее возврата в технологический процесс.
Аппарат IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, спроектированный компанией Ringler, представляет собой компактный промышленный пылесос с откидным шасси. Высококачественный аппарат, оснащенный 100-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, позволяет собирать большие объемы жидкостей и/или твердых отходов без содержания мелкой пыли (например стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки обеспечивает ее легкое отделение от смазочно-охлаждающих жидкостей. Исполнение из нержавеющей стали позволяет решать с помощью аппарата IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp широкий спектр задач, в т. ч. собирать вещества, провоцирующие коррозию. Всасывающий шланг, присоединенный к головке пылесоса, может поворачиваться в секторе 360°, что исключает его скручивание и облегчает выполнение работ вокруг аппарата. Сливной шланг обеспечивает постоянный контроль уровня собираемой жидкости, а автономный бочечный насос – ее перекачку в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата). Прочная конструкция с маслостойкими кабелем и колесами гарантирует долгий срок службы даже в самых сложных условиях промышленной эксплуатации и позволяет перемещать аппарат вилочным погрузчиком.
Особенности и преимущества
Эксплуатация с бочечным насосом
- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|56
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|56
|Вес (с упаковкой) (кг)
|56,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
- Эксплуатация с бочечным насосом
Видео