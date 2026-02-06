Промисловий пилосос IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Апарат IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, оснащений 100-літровим сміттєзбірником та автономним бочковим насосом, чудово підходить для збору рідин з твердими речовинами, відділення мастильно-охолоджуючої рідини від стружки та її повернення в технологічний процес.
Апарат IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, спроектований компанією Ringler, є компактним промисловим пилососом з відкидним шасі. Високоякісний апарат, оснащений 100-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, дозволяє збирати великі обсяги рідин та/або твердих відходів без вмісту дрібного пилу (наприклад, стружки). Пропонований, як опція, кошик для стружки забезпечує його легке відділення від мастильно-охолоджуючих рідин. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp широкий спектр завдань, у т. ч. збирати речовини, що провокують корозію. Всмоктуючий шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в секторі 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт навколо апарату. Зливний шланг забезпечує постійний контроль рівня рідини, що збирається, а автономний бочковий насос – її перекачування в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату). Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує довгий термін служби навіть у найскладніших умовах промислової експлуатації та дозволяє переміщувати апарат вилковим навантажувачем.
Особливості та переваги
Експлуатація з бочковим насосом
- Автономний бочковий насос дозволяє перекачувати рідину, що збирається, в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату).
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|56
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|56
|Вага (з упаковкою) (кг)
|56,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
- Експлуатація з бочковим насосом
Відео