Апарат IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, спроектований компанією Ringler, є компактним промисловим пилососом з відкидним шасі. Високоякісний апарат, оснащений 100-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, дозволяє збирати великі обсяги рідин та/або твердих відходів без вмісту дрібного пилу (наприклад, стружки). Пропонований, як опція, кошик для стружки забезпечує його легке відділення від мастильно-охолоджуючих рідин. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp широкий спектр завдань, у т. ч. збирати речовини, що провокують корозію. Всмоктуючий шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в секторі 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт навколо апарату. Зливний шланг забезпечує постійний контроль рівня рідини, що збирається, а автономний бочковий насос – її перекачування в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату). Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує довгий термін служби навіть у найскладніших умовах промислової експлуатації та дозволяє переміщувати апарат вилковим навантажувачем.