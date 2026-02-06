IVR-L 100/30 – мощный и долговечный промышленный пылесос, пригодный, в частности, для сбора жидкостей и/или стружки в металлообрабатывающих цехах. Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы аппарата даже в сложнейших условиях промышленной эксплуатации. Всасывающая турбина с боковым каналом, приводимая в действие 3-фазным двигателем, рассчитана на непрерывную работу в несколько смен, что делает аппарат пригодным и для стационарной эксплуатации. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости во время работы. Мусоросборник легко отсоединяется от аппарата при помощи эргономичного механизма опускания.