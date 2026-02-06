Промышленный пылесос IVR-L 100/30 Sc

Мощный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/30, оснащенный износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитан на 3-сменную эксплуатацию и отличается очень долгим сроком службы.

IVR-L 100/30 – мощный и долговечный промышленный пылесос, пригодный, в частности, для сбора жидкостей и/или стружки в металлообрабатывающих цехах. Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы аппарата даже в сложнейших условиях промышленной эксплуатации. Всасывающая турбина с боковым каналом, приводимая в действие 3-фазным двигателем, рассчитана на непрерывную работу в несколько смен, что делает аппарат пригодным и для стационарной эксплуатации. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости во время работы. Мусоросборник легко отсоединяется от аппарата при помощи эргономичного механизма опускания.

Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
  • Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается высокой износостойкостью. Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.
Оптический индикатор заполнения мусоросборника
Высокая надежность
  • Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 87,5 / 315
Разрежение (мбар/кПа) 260 / 26
Объем мусоросборника (л) 100
Материал контейнера для мусора Металл
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 3
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 132
Вес (с аксессуарами) (кг) 132
Вес (с упаковкой) (кг) 132,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 850 x 760 x 1800

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
