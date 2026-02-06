Промышленный пылесос IVR-L 100/30 Sc
Мощный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/30, оснащенный износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитан на 3-сменную эксплуатацию и отличается очень долгим сроком службы.
IVR-L 100/30 – мощный и долговечный промышленный пылесос, пригодный, в частности, для сбора жидкостей и/или стружки в металлообрабатывающих цехах. Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы аппарата даже в сложнейших условиях промышленной эксплуатации. Всасывающая турбина с боковым каналом, приводимая в действие 3-фазным двигателем, рассчитана на непрерывную работу в несколько смен, что делает аппарат пригодным и для стационарной эксплуатации. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости во время работы. Мусоросборник легко отсоединяется от аппарата при помощи эргономичного механизма опускания.
Особенности и преимущества
Износостойкая турбина с боковым каналом
- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается высокой износостойкостью. Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.
Оптический индикатор заполнения мусоросборника
Высокая надежность
- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|87,5 / 315
|Разрежение (мбар/кПа)
|260 / 26
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|3
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|132
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|132
|Вес (с упаковкой) (кг)
|132,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|850 x 760 x 1800
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
