Промисловий пилосос IVR-L 100/30 Sc

Потужний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 100/30, оснащений зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахований на 3-змінну експлуатацію та відрізняється дуже тривалим терміном служби.

IVR-L 100/30 – потужний та довговічний промисловий пилосос, придатний, зокрема, для збору рідин та/або стружки у металообробних цехах. Міцна конструкція гарантує тривалий термін служби апарату навіть у найскладніших умовах промислової експлуатації. Всмоктувальна турбіна з бічним каналом, що приводиться в дію 3-фазним двигуном, розрахована на безперервну роботу в кілька змін, що робить апарат придатним і для стаціонарної експлуатації. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається під час роботи. Сміттєзбірник легко від'єднується від апарату за допомогою ергономічного механізму опускання.

Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
  • Турбіна з бічним каналом забезпечує високу потужність всмоктування та довговічність. Ці пристрої ідеально підходять для роботи в кілька змін.
Оптичний індикатор заповнення сміттєзбірника
Висока надійність
  • Ідеальне рішення для застосування у металообробній промисловості.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 87,5 / 315
Розрідження (мбар/кПа) 260 / 26
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Матеріал контейнера для сміття. Метал
Номінальна споживана потужність (кВт) 3
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 132
Вага (з аксесуарами) (кг) 132
Вага (з упаковкою) (кг) 132,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 850 x 760 x 1800

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
