Промисловий пилосос IVR-L 100/30 Sc
Потужний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 100/30, оснащений зносостійкою турбіною з бічним каналом, розрахований на 3-змінну експлуатацію та відрізняється дуже тривалим терміном служби.
IVR-L 100/30 – потужний та довговічний промисловий пилосос, придатний, зокрема, для збору рідин та/або стружки у металообробних цехах. Міцна конструкція гарантує тривалий термін служби апарату навіть у найскладніших умовах промислової експлуатації. Всмоктувальна турбіна з бічним каналом, що приводиться в дію 3-фазним двигуном, розрахована на безперервну роботу в кілька змін, що робить апарат придатним і для стаціонарної експлуатації. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається під час роботи. Сміттєзбірник легко від'єднується від апарату за допомогою ергономічного механізму опускання.
Особливості та переваги
Зносостійка турбіна з бічним каналом
- Турбіна з бічним каналом забезпечує високу потужність всмоктування та довговічність. Ці пристрої ідеально підходять для роботи в кілька змін.
Оптичний індикатор заповнення сміттєзбірника
Висока надійність
- Ідеальне рішення для застосування у металообробній промисловості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|87,5 / 315
|Розрідження (мбар/кПа)
|260 / 26
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Матеріал контейнера для сміття.
|Метал
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|3
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|132
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|132
|Вага (з упаковкою) (кг)
|132,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|850 x 760 x 1800
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео