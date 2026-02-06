IVR-L 100/30 – потужний та довговічний промисловий пилосос, придатний, зокрема, для збору рідин та/або стружки у металообробних цехах. Міцна конструкція гарантує тривалий термін служби апарату навіть у найскладніших умовах промислової експлуатації. Всмоктувальна турбіна з бічним каналом, що приводиться в дію 3-фазним двигуном, розрахована на безперервну роботу в кілька змін, що робить апарат придатним і для стаціонарної експлуатації. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається під час роботи. Сміттєзбірник легко від'єднується від апарату за допомогою ергономічного механізму опускання.