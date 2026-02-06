IVR-L 100/40 – пылесос для сбора жидкостей и стружки с потребляемой мощностью 4 кВт, оснащенный 100-литровым мусоросборником и прекрасно подходящий для сбора средних объемов производственных отходов (металлических опилок, крупной стружки, масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и т. д.). Этот простой в обслуживании и обладающий низким уровнем шума аппарат отличается прочной и надежной конструкцией, позволяющей эксплуатировать его в самых сложных производственных условиях. Мощная и энергооэффективная (класс IE 2) турбина с боковым каналом и оптимизированной геометрией крыльчатки создает высокое разрежение и в комбинации с долговечным промываемым карманным фильтром обеспечивает высокую силу всасывания в непрерывном режиме. Удобный механизм опускания мусоросборника позволяет разгружать его без снятия приводной головки, а жидкости могут также легко удаляться через сливной шланг, оснащенный указателем уровня. Колесное шасси обеспечивает мобильность для легкого перемещения на разные производственные участки. При этом пылесос пригоден и для стационарной эксплуатации.