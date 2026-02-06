Промышленный пылесос IVR-L 100/40 Sc
Пригодный для решения широкого спектра задач мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/40 обеспечивает надежное и безопасное удаление масел, смазочно-охлаждающих эмульсий, а также мелкой или крупной стружки металлов или других обрабатываемых материалов.
IVR-L 100/40 – пылесос для сбора жидкостей и стружки с потребляемой мощностью 4 кВт, оснащенный 100-литровым мусоросборником и прекрасно подходящий для сбора средних объемов производственных отходов (металлических опилок, крупной стружки, масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и т. д.). Этот простой в обслуживании и обладающий низким уровнем шума аппарат отличается прочной и надежной конструкцией, позволяющей эксплуатировать его в самых сложных производственных условиях. Мощная и энергооэффективная (класс IE 2) турбина с боковым каналом и оптимизированной геометрией крыльчатки создает высокое разрежение и в комбинации с долговечным промываемым карманным фильтром обеспечивает высокую силу всасывания в непрерывном режиме. Удобный механизм опускания мусоросборника позволяет разгружать его без снятия приводной головки, а жидкости могут также легко удаляться через сливной шланг, оснащенный указателем уровня. Колесное шасси обеспечивает мобильность для легкого перемещения на разные производственные участки. При этом пылесос пригоден и для стационарной эксплуатации.
Особенности и преимущества
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
- Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Удобный и безопасный ручной слив собираемых жидкостей
- Мусоросборник снабжен сливным шлангом для безопасной утилизации масел и смазочно-охлаждающих жидкостей.
- Аппарат и сливной шланг оснащены указателями уровня, позволяющими избежать переполнения мусоросборника.
Малошумная работа
- Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|137,5 / 495
|Разрежение (мбар/кПа)
|140 / 14
|Объем мусоросборника (л)
|100
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 70
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 70 НД 50
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|157
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|157
|Вес (с упаковкой) (кг)
|157,862
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|855 x 760 x 1890