Промышленный пылесос IVR-L 100/40 Sc

Пригодный для решения широкого спектра задач мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/40 обеспечивает надежное и безопасное удаление масел, смазочно-охлаждающих эмульсий, а также мелкой или крупной стружки металлов или других обрабатываемых материалов.

IVR-L 100/40 – пылесос для сбора жидкостей и стружки с потребляемой мощностью 4 кВт, оснащенный 100-литровым мусоросборником и прекрасно подходящий для сбора средних объемов производственных отходов (металлических опилок, крупной стружки, масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и т. д.). Этот простой в обслуживании и обладающий низким уровнем шума аппарат отличается прочной и надежной конструкцией, позволяющей эксплуатировать его в самых сложных производственных условиях. Мощная и энергооэффективная (класс IE 2) турбина с боковым каналом и оптимизированной геометрией крыльчатки создает высокое разрежение и в комбинации с долговечным промываемым карманным фильтром обеспечивает высокую силу всасывания в непрерывном режиме. Удобный механизм опускания мусоросборника позволяет разгружать его без снятия приводной головки, а жидкости могут также легко удаляться через сливной шланг, оснащенный указателем уровня. Колесное шасси обеспечивает мобильность для легкого перемещения на разные производственные участки. При этом пылесос пригоден и для стационарной эксплуатации.

Особенности и преимущества
Легкая и безопасная утилизация мусора без снятия приводного узла
  • Снабженный колесиками мусоросборник, опускаемый при помощи специального механизма, обеспечивает удобную разгрузку производственных отходов.
Удобный и безопасный ручной слив собираемых жидкостей
  • Мусоросборник снабжен сливным шлангом для безопасной утилизации масел и смазочно-охлаждающих жидкостей.
  • Аппарат и сливной шланг оснащены указателями уровня, позволяющими избежать переполнения мусоросборника.
Малошумная работа
  • Звукоизоляция приводного узла обеспечивает работу с низким уровнем шума.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 137,5 / 495
Разрежение (мбар/кПа) 140 / 14
Объем мусоросборника (л) 100
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 70
Номин. диаметр принадлежностей НД 70 НД 50
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 157
Вес (с аксессуарами) (кг) 157
Вес (с упаковкой) (кг) 157,862
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 855 x 760 x 1890
Принадлежности
