Промисловий пилосос IVR-L 100/40 Sc
Придатний для вирішення широкого спектру завдань мобільний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 100/40 забезпечує надійне та безпечне видалення мастил, мастильно-охолоджуючих емульсій, а також дрібної чи великої стружки металів або інших оброблюваних матеріалів.
IVR-L 100/40 - пилосос для збору рідин і стружки з споживаною потужністю 4 кВт, оснащений 100-літровим сміттєзбірником і чудово підходить для збору середніх обсягів виробничих відходів (металевої тирси, великої стружки, масел, мастильно-охолоджувальних емульсій і т.д.). Цей простий в обслуговуванні та з низьким рівнем шуму апарат відрізняється міцною і надійною конструкцією, що дозволяє експлуатувати його в найскладніших виробничих умовах. Потужна і енергоефективна (клас IE 2) турбіна з бічним каналом та оптимізованою геометрією крильчатки створює високе розрідження і в комбінації з довговічним кишеньковим фільтром, що промивається, забезпечує високу силу всмоктування в безперервному режимі. Зручний механізм опускання сміттєзбірника дозволяє розвантажувати його без зняття приводної головки, а рідини можуть легко видалятися через зливний шланг, оснащений покажчиком рівня. Колісне шасі забезпечує мобільність для легкого переміщення на різні виробничі ділянки. При цьому пилосос придатний і для стаціонарної експлуатації.
Особливості та переваги
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
- Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Зручний і безпечний ручний злив рідин, що збираються.
- Сміттєзбірник забезпечений зливним шлангом для безпечної утилізації мастил та мастильно-охолоджувальних рідин.
- Апарат та зливальний шланг оснащені покажчиками рівня, що дозволяють уникнути переповнення сміттєзбірника.
Малошумна робота
- Звукоізоляція приводного вузла забезпечує роботу з низьким рівнем шуму.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|137,5 / 495
|Розрідження (мбар/кПа)
|140 / 14
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|100
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 70
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 70 НД 50
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|157
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|157
|Вага (з упаковкою) (кг)
|157,862
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|855 x 760 x 1890