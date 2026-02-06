Промисловий пилосос IVR-L 100/40 Sc

Придатний для вирішення широкого спектру завдань мобільний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 100/40 забезпечує надійне та безпечне видалення мастил, мастильно-охолоджуючих емульсій, а також дрібної чи великої стружки металів або інших оброблюваних матеріалів.

IVR-L 100/40 - пилосос для збору рідин і стружки з споживаною потужністю 4 кВт, оснащений 100-літровим сміттєзбірником і чудово підходить для збору середніх обсягів виробничих відходів (металевої тирси, великої стружки, масел, мастильно-охолоджувальних емульсій і т.д.). Цей простий в обслуговуванні та з низьким рівнем шуму апарат відрізняється міцною і надійною конструкцією, що дозволяє експлуатувати його в найскладніших виробничих умовах. Потужна і енергоефективна (клас IE 2) турбіна з бічним каналом та оптимізованою геометрією крильчатки створює високе розрідження і в комбінації з довговічним кишеньковим фільтром, що промивається, забезпечує високу силу всмоктування в безперервному режимі. Зручний механізм опускання сміттєзбірника дозволяє розвантажувати його без зняття приводної головки, а рідини можуть легко видалятися через зливний шланг, оснащений покажчиком рівня. Колісне шасі забезпечує мобільність для легкого переміщення на різні виробничі ділянки. При цьому пилосос придатний і для стаціонарної експлуатації.

Особливості та переваги
Легка і безпечна утилізація сміття без зняття приводного вузла
  • Забезпечений коліщатками сміттєзбірник, що опускається за допомогою спеціального механізму, забезпечує зручне розвантаження виробничих відходів.
Зручний і безпечний ручний злив рідин, що збираються.
  • Сміттєзбірник забезпечений зливним шлангом для безпечної утилізації мастил та мастильно-охолоджувальних рідин.
  • Апарат та зливальний шланг оснащені покажчиками рівня, що дозволяють уникнути переповнення сміттєзбірника.
Малошумна робота
  • Звукоізоляція приводного вузла забезпечує роботу з низьким рівнем шуму.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Витрата повітря (л/с/м³/год) 137,5 / 495
Розрідження (мбар/кПа) 140 / 14
Об'єм сміттєзбірника (л) 100
Номінальна споживана потужність (кВт) 4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 70
Номін. діаметр аксесуарів НД 70 НД 50
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 157
Вага (з аксесуарами) (кг) 157
Вага (з упаковкою) (кг) 157,862
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 855 x 760 x 1890
