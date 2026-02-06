IVR-L 100/40 - пилосос для збору рідин і стружки з споживаною потужністю 4 кВт, оснащений 100-літровим сміттєзбірником і чудово підходить для збору середніх обсягів виробничих відходів (металевої тирси, великої стружки, масел, мастильно-охолоджувальних емульсій і т.д.). Цей простий в обслуговуванні та з низьким рівнем шуму апарат відрізняється міцною і надійною конструкцією, що дозволяє експлуатувати його в найскладніших виробничих умовах. Потужна і енергоефективна (клас IE 2) турбіна з бічним каналом та оптимізованою геометрією крильчатки створює високе розрідження і в комбінації з довговічним кишеньковим фільтром, що промивається, забезпечує високу силу всмоктування в безперервному режимі. Зручний механізм опускання сміттєзбірника дозволяє розвантажувати його без зняття приводної головки, а рідини можуть легко видалятися через зливний шланг, оснащений покажчиком рівня. Колісне шасі забезпечує мобільність для легкого переміщення на різні виробничі ділянки. При цьому пилосос придатний і для стаціонарної експлуатації.