Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc

Аппарат IVR-L 120/24-2 Tc является базовой моделью всех версий пылесосов серии IVR-L 120 Tc. Он прекрасно подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки на металлообрабатывающих предприятиях.

Компактный промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc прекрасно подходит для сбора стружки и смазочно-охлаждающих жидкостей с возможностью их разделения. Прочная конструкция и маслостойкое исполнение колес и кабеля обеспечивают долгий срок его службы в сложных условиях повседневной промышленной эксплуатации. Аппарат оснащен механизмом опрокидывания 120-литрового мусоросборника, рассчитанного на сбор больших объемов жидкостей и/или твердых веществ без содержания пыли (например, стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Колено для всасывающего шланга с возможностью поворота на 360° значительно облегчает работу и предотвращает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости. Утилизация собранных отходов может производиться двумя способами: путем слива жидкости через сливной шланг или опрокидывания мусоросборника. Аппарат можно без проблем перемещать вилочным погрузчиком.

Особенности и преимущества
Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения
Работа в секторе 360°
  • Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.
Практичное откидное шасси
  • Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.
Устойчивость к воздействию масел
  • Маслостойкие кабель и колеса гарантируют долгий срок службы даже при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.
Высокая надежность
  • Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23
Объем мусоросборника (л) 120
Материал контейнера для мусора Металл
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 66
Вес (с аксессуарами) (кг) 68
Вес (с упаковкой) (кг) 68,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 740 x 620 x 1180

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
