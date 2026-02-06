Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc
Аппарат IVR-L 120/24-2 Tc является базовой моделью всех версий пылесосов серии IVR-L 120 Tc. Он прекрасно подходит для сбора и разделения смазочно-охлаждающих жидкостей и стружки на металлообрабатывающих предприятиях.
Компактный промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc прекрасно подходит для сбора стружки и смазочно-охлаждающих жидкостей с возможностью их разделения. Прочная конструкция и маслостойкое исполнение колес и кабеля обеспечивают долгий срок его службы в сложных условиях повседневной промышленной эксплуатации. Аппарат оснащен механизмом опрокидывания 120-литрового мусоросборника, рассчитанного на сбор больших объемов жидкостей и/или твердых веществ без содержания пыли (например, стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Колено для всасывающего шланга с возможностью поворота на 360° значительно облегчает работу и предотвращает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости. Утилизация собранных отходов может производиться двумя способами: путем слива жидкости через сливной шланг или опрокидывания мусоросборника. Аппарат можно без проблем перемещать вилочным погрузчиком.
Особенности и преимущества
Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения
Работа в секторе 360°
- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.
Практичное откидное шасси
- Для легкого и безопасного опорожнения мусоросборника достаточно отклонить его назад.
Устойчивость к воздействию масел
- Маслостойкие кабель и колеса гарантируют долгий срок службы даже при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.
Высокая надежность
- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|120
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|66
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|68
|Вес (с упаковкой) (кг)
|68,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео