Компактный промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc прекрасно подходит для сбора стружки и смазочно-охлаждающих жидкостей с возможностью их разделения. Прочная конструкция и маслостойкое исполнение колес и кабеля обеспечивают долгий срок его службы в сложных условиях повседневной промышленной эксплуатации. Аппарат оснащен механизмом опрокидывания 120-литрового мусоросборника, рассчитанного на сбор больших объемов жидкостей и/или твердых веществ без содержания пыли (например, стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Колено для всасывающего шланга с возможностью поворота на 360° значительно облегчает работу и предотвращает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости. Утилизация собранных отходов может производиться двумя способами: путем слива жидкости через сливной шланг или опрокидывания мусоросборника. Аппарат можно без проблем перемещать вилочным погрузчиком.