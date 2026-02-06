Компактний промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc чудово підходить для збору стружки та мастильно-охолоджуючих рідин з можливістю їх розподілу. Міцна конструкція та маслостійке виконання коліс та кабелю забезпечують довгий термін його служби у складних умовах повсякденної промислової експлуатації. Апарат оснащений механізмом перекидання 120-літрового сміттєзбірника, розрахованого на збирання великих об'ємів рідин та/або твердих речовин без вмісту пилу (наприклад, стружки). Пропонований, як опція, кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Коліно для всмоктуючого шланга з можливістю повороту на 360 ° значно полегшує роботу і запобігає скручування шланга. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається. Утилізація зібраних відходів може здійснюватися двома способами: шляхом зливу рідини через зливний шланг або перекидання сміттєзбірника. Апарат можна без проблем переміщати вилковим навантажувачем.