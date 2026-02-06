Промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc
Апарат IVR-L 120/24-2 Tc є базовою моделлю всіх версій пилососів серії IVR-L 120 Tc. Він чудово підходить для збору та розподілу мастильно-охолоджуючих рідин та стружки на металообробних підприємствах.
Компактний промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc чудово підходить для збору стружки та мастильно-охолоджуючих рідин з можливістю їх розподілу. Міцна конструкція та маслостійке виконання коліс та кабелю забезпечують довгий термін його служби у складних умовах повсякденної промислової експлуатації. Апарат оснащений механізмом перекидання 120-літрового сміттєзбірника, розрахованого на збирання великих об'ємів рідин та/або твердих речовин без вмісту пилу (наприклад, стружки). Пропонований, як опція, кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Коліно для всмоктуючого шланга з можливістю повороту на 360 ° значно полегшує роботу і запобігає скручування шланга. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається. Утилізація зібраних відходів може здійснюватися двома способами: шляхом зливу рідини через зливний шланг або перекидання сміттєзбірника. Апарат можна без проблем переміщати вилковим навантажувачем.
Особливості та переваги
Нова приводна головка для підвищення надійності, продуктивності та зручності застосування.
Радіус дії 360°
- Поворотний роз'єм для всмоктуючого шланга в головці пилососа виключає скручування шланга і дозволяє виконувати роботи з усіх боків.
Практичне відкидне шасі
- Для легкого та безпечного спорожнення сміттєзбірника достатньо відхилити його назад.
Стійкість до дії мастил
- Маслостійкі кабель та колеса гарантують довгий термін служби навіть при експлуатації в умовах впливу агресивних середовищ.
Висока надійність
- Ідеальне рішення для застосування у металообробній промисловості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|235 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|120
|Матеріал контейнера для сміття.
|Метал
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|66
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|68
|Вага (з упаковкою) (кг)
|68,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео