Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me
Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me пригоден для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ. Исполнение из нержавеющей стали позволяет собирать с его помощью вещества, провоцирующие коррозию.
IVR-L 120/24-2 Tc Me – компактный промышленный пылесос с откидным шасси, оснащенный 120-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, рассчитанным на сбор больших объемов жидкостей и/или твердых веществ без содержания мелкой пыли (например стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает сбор веществ, способных провоцировать коррозию. Патрубок для присоединения всасывающего шланга, закрепленный на турбинной голове пылесоса с возможностью поворота на 360°, обеспечивает максимальную свободу движений и исключает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости и легко выливать ее. Кроме того, слив жидкости может осуществляться путем опрокидывания мусоросборника. Прочная конструкция с маслостойкими кабелем и колесами гарантирует долгий срок службы аппарата в сложных условиях промышленной эксплуатации и возможность его перемещения погрузчиком.
Особенности и преимущества
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|120
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|65
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|65
|Вес (с упаковкой) (кг)
|65,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Видео