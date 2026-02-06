Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me

Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me пригоден для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ. Исполнение из нержавеющей стали позволяет собирать с его помощью вещества, провоцирующие коррозию.

IVR-L 120/24-2 Tc Me – компактный промышленный пылесос с откидным шасси, оснащенный 120-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, рассчитанным на сбор больших объемов жидкостей и/или твердых веществ без содержания мелкой пыли (например стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает сбор веществ, способных провоцировать коррозию. Патрубок для присоединения всасывающего шланга, закрепленный на турбинной голове пылесоса с возможностью поворота на 360°, обеспечивает максимальную свободу движений и исключает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости и легко выливать ее. Кроме того, слив жидкости может осуществляться путем опрокидывания мусоросборника. Прочная конструкция с маслостойкими кабелем и колесами гарантирует долгий срок службы аппарата в сложных условиях промышленной эксплуатации и возможность его перемещения погрузчиком.

Особенности и преимущества
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
  • Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23
Объем мусоросборника (л) 120
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 65
Вес (с аксессуарами) (кг) 65
Вес (с упаковкой) (кг) 65,774
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 740 x 620 x 1180

Оснащение

  • Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me
Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me
Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me

Видео

Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.