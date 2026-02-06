IVR-L 120/24-2 Tc Me – компактный промышленный пылесос с откидным шасси, оснащенный 120-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, рассчитанным на сбор больших объемов жидкостей и/или твердых веществ без содержания мелкой пыли (например стружки). Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Исполнение из нержавеющей стали обеспечивает сбор веществ, способных провоцировать коррозию. Патрубок для присоединения всасывающего шланга, закрепленный на турбинной голове пылесоса с возможностью поворота на 360°, обеспечивает максимальную свободу движений и исключает скручивание шланга. Сливной шланг позволяет постоянно контролировать уровень собираемой жидкости и легко выливать ее. Кроме того, слив жидкости может осуществляться путем опрокидывания мусоросборника. Прочная конструкция с маслостойкими кабелем и колесами гарантирует долгий срок службы аппарата в сложных условиях промышленной эксплуатации и возможность его перемещения погрузчиком.