Промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc Me
Промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc Me придатний для збирання та розподілу рідин та твердих речовин. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє збирати за його допомогою речовини, які провокують корозію.
IVR-L 120/24-2 Tc Me – компактний промисловий пилосос з відкидним шасі, оснащений 120-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, розрахованим на збір великих об'ємів рідин та/або твердих речовин без вмісту дрібного пилу (наприклад, стружки). Пропонований, як опція, кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Виконання з нержавіючої сталі забезпечує збирання речовин, здатних провокувати корозію. Патрубок для приєднання всмоктуючого шлангу, закріплений на турбінній голові пилососа з можливістю повороту на 360 °, забезпечує максимальну свободу рухів і виключає скручування шлангу. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається, і легко виливати її. Крім того, злив рідини може здійснюватися шляхом перекидання сміттєзбірника. Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує довгий термін служби апарату у складних умовах промислової експлуатації та можливість його переміщення навантажувачем.
Особливості та переваги
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|235 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|120
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|65
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|65
|Вага (з упаковкою) (кг)
|65,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 620 x 1180
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
Відео