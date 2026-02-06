IVR-L 120/24-2 Tc Me – компактний промисловий пилосос з відкидним шасі, оснащений 120-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі, розрахованим на збір великих об'ємів рідин та/або твердих речовин без вмісту дрібного пилу (наприклад, стружки). Пропонований, як опція, кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Виконання з нержавіючої сталі забезпечує збирання речовин, здатних провокувати корозію. Патрубок для приєднання всмоктуючого шлангу, закріплений на турбінній голові пилососа з можливістю повороту на 360 °, забезпечує максимальну свободу рухів і виключає скручування шлангу. Зливний шланг дозволяє постійно контролювати рівень рідини, що збирається, і легко виливати її. Крім того, злив рідини може здійснюватися шляхом перекидання сміттєзбірника. Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує довгий термін служби апарату у складних умовах промислової експлуатації та можливість його переміщення навантажувачем.