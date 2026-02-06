Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp Пылесос
Промышленный пылесос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, оснащенный 120-литровым мусоросборником и автономным бочечным насосом, является оптимальным решением для сбора смазочно-охлаждающих жидкостей, смешанных с твердыми веществами (например, металлической стружкой), их разделения и возврата жидкостей в технологический процесс.
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp – компактный промышленный пылесос с откидным шасси и 120-литровым мусоросборником из нержавеющей стали. Аппарат рассчитан на сбор больших объемов жидкостей, а также твердых веществ без содержания пыли – например, стружки и опилок. Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Исполнение из нержавеющей стали позволяет решать с помощью аппарата IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp широкий спектр задач, в т. ч. собирать вещества, провоцирующие коррозию. Всасывающий шланг, присоединенный к головке пылесоса, может поворачиваться в радиусе 360°, что исключает его скручивание и облегчает выполнение работ. Сливной шланг обеспечивает постоянный контроль уровня собираемой жидкости, а автономный бочечный насос – ее перекачку в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата). Прочная конструкция с маслостойкими кабелемиколесами гарантирует долгий срок службы аппарата в сложных условиях промышленной эксплуатации и возможность его перемещения погрузчиком.
Особенности и преимущества
Эксплуатация с бочечным насосом
- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|120
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|72
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|72
|Вес (с упаковкой) (кг)
|72,774
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|745 x 710 x 1420
Оснащение
- Принадлежности в комплекте поставки: Головка тримера
- Эксплуатация с бочечным насосом
