IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp – компактный промышленный пылесос с откидным шасси и 120-литровым мусоросборником из нержавеющей стали. Аппарат рассчитан на сбор больших объемов жидкостей, а также твердых веществ без содержания пыли – например, стружки и опилок. Предлагаемая в качестве опции корзина для стружки позволяет легко отделять ее от смазочно-охлаждающей жидкости. Исполнение из нержавеющей стали позволяет решать с помощью аппарата IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp широкий спектр задач, в т. ч. собирать вещества, провоцирующие коррозию. Всасывающий шланг, присоединенный к головке пылесоса, может поворачиваться в радиусе 360°, что исключает его скручивание и облегчает выполнение работ. Сливной шланг обеспечивает постоянный контроль уровня собираемой жидкости, а автономный бочечный насос – ее перекачку в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата). Прочная конструкция с маслостойкими кабелемиколесами гарантирует долгий срок службы аппарата в сложных условиях промышленной эксплуатации и возможность его перемещения погрузчиком.