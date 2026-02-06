Промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

Промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, оснащений 120-літровим сміттєзбірником та автономним бочковим насосом, є оптимальним рішенням для збору мастильно-охолоджуючих рідин, змішаних з твердими речовинами (наприклад, металевою стружкою), їх розподілу та повернення у технологічний процес.

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp – компактний промисловий пилосос з відкидним шасі та 120-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі. Апарат розрахований на збирання великих обсягів рідин, а також твердих речовин без вмісту пилу – наприклад, стружки та тирси. Пропонований, як опція, кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp широкий спектр завдань, у тому числі збирати речовини, що провокують корозію. Всмоктувальний шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в діапазоні 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт. Зливний шланг забезпечує постійний контроль рівня рідини, що збирається, а автономний бочковий насос – її перекачування в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату). Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує тривалий термін служби апарату в складних умовах промислової експлуатації та можливість його переміщення навантажувачем.

Особливості та переваги
Експлуатація з бочковим насосом
  • Автономний бочковий насос дозволяє перекачувати рідину, що збирається, в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату).
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
  • Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
  • Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 235 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 120
Матеріал контейнера для сміття. з нержавіючої сталі
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 72
Вага (з аксесуарами) (кг) 72
Вага (з упаковкою) (кг) 72,774
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 745 x 710 x 1420

Оснащення

  • Аксесуари в комплекті поставки: ні
  • Експлуатація з бочковим насосом
