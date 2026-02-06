IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp – компактний промисловий пилосос з відкидним шасі та 120-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі. Апарат розрахований на збирання великих обсягів рідин, а також твердих речовин без вмісту пилу – наприклад, стружки та тирси. Пропонований, як опція, кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp широкий спектр завдань, у тому числі збирати речовини, що провокують корозію. Всмоктувальний шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в діапазоні 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт. Зливний шланг забезпечує постійний контроль рівня рідини, що збирається, а автономний бочковий насос – її перекачування в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату). Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує тривалий термін служби апарату в складних умовах промислової експлуатації та можливість його переміщення навантажувачем.