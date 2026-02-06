Промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Промисловий пилосос IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, оснащений 120-літровим сміттєзбірником та автономним бочковим насосом, є оптимальним рішенням для збору мастильно-охолоджуючих рідин, змішаних з твердими речовинами (наприклад, металевою стружкою), їх розподілу та повернення у технологічний процес.
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp – компактний промисловий пилосос з відкидним шасі та 120-літровим сміттєзбірником з нержавіючої сталі. Апарат розрахований на збирання великих обсягів рідин, а також твердих речовин без вмісту пилу – наприклад, стружки та тирси. Пропонований, як опція, кошик для стружки дозволяє легко відокремлювати її від мастильно-охолоджуючої рідини. Виконання з нержавіючої сталі дозволяє вирішувати за допомогою апарату IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp широкий спектр завдань, у тому числі збирати речовини, що провокують корозію. Всмоктувальний шланг, приєднаний до головки пилососа, може повертатися в діапазоні 360°, що виключає його скручування та полегшує виконання робіт. Зливний шланг забезпечує постійний контроль рівня рідини, що збирається, а автономний бочковий насос – її перекачування в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату). Міцна конструкція з маслостійкими кабелем та колесами гарантує тривалий термін служби апарату в складних умовах промислової експлуатації та можливість його переміщення навантажувачем.
Особливості та переваги
Експлуатація з бочковим насосом
- Автономний бочковий насос дозволяє перекачувати рідину, що збирається, в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату).
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|235 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|120
|Матеріал контейнера для сміття.
|з нержавіючої сталі
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|72
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|72
|Вага (з упаковкою) (кг)
|72,774
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|745 x 710 x 1420
Оснащення
- Аксесуари в комплекті поставки: ні
- Експлуатація з бочковим насосом
Відео