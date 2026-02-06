Мощный и мобильный двухтурбинный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp, включаемый в однофазную сеть (потребляемая мощность 2,4 кВт), предназначен для удаления больших объемов масел или смазочно-охлаждающих эмульсий, смешанных со стружкой. Используемый в нем долговечный карманный фильтр с проваренными швами допускает промывку и обеспечивает стабильность силы всасывания, а опциональная сетчатая корзина позволяет эффективно разделять твердые и жидкие вещества. Шасси с механизмом опрокидывания обеспечивает легкую и безопасную разгрузку мусоросборника, которая может также осуществляться с использованием вилочного погрузчика. Для слива жидкостей из 200-литрового мусоросборника предусмотрен сливной шланг с указателем уровня заполнения. Кроме того, для ускоренного опорожнения мусоросборника в аппарат встроен плавно регулируемый бочечный насос, поднимающий жидкость на высоту до 6 м от уровня размещения пылесоса. Низкий уровень шума гарантируют звукоизоляция приводного узла и наличие эффективного выпускного глушителя.