Промышленный пылесос IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Однофазный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp предназначен для сбора больших объемов масел и стружки. Его отличают высокая конструктивная прочность и удобство технического обслуживания.
Мощный и мобильный двухтурбинный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp, включаемый в однофазную сеть (потребляемая мощность 2,4 кВт), предназначен для удаления больших объемов масел или смазочно-охлаждающих эмульсий, смешанных со стружкой. Используемый в нем долговечный карманный фильтр с проваренными швами допускает промывку и обеспечивает стабильность силы всасывания, а опциональная сетчатая корзина позволяет эффективно разделять твердые и жидкие вещества. Шасси с механизмом опрокидывания обеспечивает легкую и безопасную разгрузку мусоросборника, которая может также осуществляться с использованием вилочного погрузчика. Для слива жидкостей из 200-литрового мусоросборника предусмотрен сливной шланг с указателем уровня заполнения. Кроме того, для ускоренного опорожнения мусоросборника в аппарат встроен плавно регулируемый бочечный насос, поднимающий жидкость на высоту до 6 м от уровня размещения пылесоса. Низкий уровень шума гарантируют звукоизоляция приводного узла и наличие эффективного выпускного глушителя.
Особенности и преимущества
Эксплуатация с бочечным насосом
- Автономный бочечный насос позволяет перекачивать собираемую жидкость в любые емкости (в т. ч. расположенные выше аппарата).
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|200
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|131
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|131
|Вес (с упаковкой) (кг)
|131
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1485 x 760 x 1550
Оснащение
- Эксплуатация с бочечным насосом
Видео
Области применения
- Для сбора больших объемов жидкостей, например масел или смазочно-охлаждающих эмульсий
- Для сбора больших объемов твердых веществ, в частности металлической стружки