Потужний та мобільний двотурбінний пилосос для збору рідин і стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp, що підключається в однофазну мережу (споживана потужність 2,4 кВт), призначений для видалення великих об'ємів мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій, змішаних зі стружкою. Використаний у ньому довготривалий кишеньковий фільтр з провареними швами допускає промивання та забезпечує стабільність сили всмоктування, а опціональний сітчастий кошик дозволяє ефективно розділяти тверді та рідкі речовини. Шасі з механізмом перекидання забезпечує легке та безпечне розвантаження сміттєзбірника, яке може також здійснюватися з використанням вилкового навантажувача. Для зливу рідин з 200-літрового сміттєзбірника передбачений зливальний шланг із покажчиком рівня заповнення. Крім того, для прискореного спорожнення сміттєзбірника в апарат вбудований бочковий насос, що плавно регулюється, який піднімає рідину на висоту до 6 м від рівня розміщення пилососа. Низький рівень шуму гарантують звукоізоляція приводного вузла та наявність ефективного випускного глушника.