Промисловий пилосос IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Однофазний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp призначений для збору великих обсягів мастил та стружки. Його відрізняють висока конструктивна міцність та зручність технічного обслуговування.

Потужний та мобільний двотурбінний пилосос для збору рідин і стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp, що підключається в однофазну мережу (споживана потужність 2,4 кВт), призначений для видалення великих об'ємів мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій, змішаних зі стружкою. Використаний у ньому довготривалий кишеньковий фільтр з провареними швами допускає промивання та забезпечує стабільність сили всмоктування, а опціональний сітчастий кошик дозволяє ефективно розділяти тверді та рідкі речовини. Шасі з механізмом перекидання забезпечує легке та безпечне розвантаження сміттєзбірника, яке може також здійснюватися з використанням вилкового навантажувача. Для зливу рідин з 200-літрового сміттєзбірника передбачений зливальний шланг із покажчиком рівня заповнення. Крім того, для прискореного спорожнення сміттєзбірника в апарат вбудований бочковий насос, що плавно регулюється, який піднімає рідину на висоту до 6 м від рівня розміщення пилососа. Низький рівень шуму гарантують звукоізоляція приводного вузла та наявність ефективного випускного глушника.

Особливості та переваги
Експлуатація з бочковим насосом
  • Автономний бочковий насос дозволяє перекачувати рідину, що збирається, в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату).
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
  • Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
  • Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 230 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 200
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 131
Вага (з аксесуарами) (кг) 131
Вага (з упаковкою) (кг) 131
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1485 x 760 x 1550

Оснащення

  • Експлуатація з бочковим насосом
Промисловий пилосос IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Промисловий пилосос IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Області застосування
  • Для збирання великих обсягів рідин, наприклад мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Для збирання великих обсягів твердих речовин, зокрема металевої стружки
Загальна інформація
