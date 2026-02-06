Промисловий пилосос IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Однофазний пилосос для збору рідин та стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp призначений для збору великих обсягів мастил та стружки. Його відрізняють висока конструктивна міцність та зручність технічного обслуговування.
Потужний та мобільний двотурбінний пилосос для збору рідин і стружки IVR-L 200/24-2 Tc Dp, що підключається в однофазну мережу (споживана потужність 2,4 кВт), призначений для видалення великих об'ємів мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій, змішаних зі стружкою. Використаний у ньому довготривалий кишеньковий фільтр з провареними швами допускає промивання та забезпечує стабільність сили всмоктування, а опціональний сітчастий кошик дозволяє ефективно розділяти тверді та рідкі речовини. Шасі з механізмом перекидання забезпечує легке та безпечне розвантаження сміттєзбірника, яке може також здійснюватися з використанням вилкового навантажувача. Для зливу рідин з 200-літрового сміттєзбірника передбачений зливальний шланг із покажчиком рівня заповнення. Крім того, для прискореного спорожнення сміттєзбірника в апарат вбудований бочковий насос, що плавно регулюється, який піднімає рідину на висоту до 6 м від рівня розміщення пилососа. Низький рівень шуму гарантують звукоізоляція приводного вузла та наявність ефективного випускного глушника.
Особливості та переваги
Експлуатація з бочковим насосом
- Автономний бочковий насос дозволяє перекачувати рідину, що збирається, в будь-які ємності (в т. ч. розташовані вище апарату).
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|200
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|131
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|131
|Вага (з упаковкою) (кг)
|131
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1485 x 760 x 1550
Оснащення
- Експлуатація з бочковим насосом
Відео
Області застосування
- Для збирання великих обсягів рідин, наприклад мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій
- Для збирання великих обсягів твердих речовин, зокрема металевої стружки