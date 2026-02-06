Промышленный пылесос IVR-L 400/24-2 Tc

Решение для сбора больших объемов крупной металлической стружки, а также масел и смазочно-охлаждающих эмульсий: мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 400/24-2 Tc. Оснащен мусоросборником вместимостью 400 л.

Основным назначением мобильного пылесоса для сбора жидкостей и стружки IVR-L 400/24-2 Tc является удаление очень больших объемов стружки, шлама, масел и смазочно-охлаждающих эмульсий. 2 байпасные турбины и долговечный промываемый карманный фильтр обеспечивают стабильную высокую силу всасывания. Однофазный аппарат с потребляемой мощностью 2,4 кВт впечатляет прочной, компактной и простой в обслуживании конструкцией, рассчитанной на самые сложные условия промышленной эксплуатации. При этом звукоизолированный приводной узел и глушитель на выходе выпускаемого воздуха обеспечивают низкий уровень шума. 400-литровый мусоросборник легко разгружается при помощи опрокидывающего механизма, причем при необходимости для разгрузки может использоваться вилочный погрузчик, а жидкости могут также легко удаляться через сливной шланг, оснащенный указателем уровня.

Особенности и преимущества
Возможность быстрой и удобной разгрузки мусоросборника при помощи погрузчика
  • Приваренные скобы для вил погрузчика гарантируют безопасную транспортировку аппарата.
Оптический индикатор заполнения мусоросборника
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
  • Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
  • Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
  • Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Разрежение (мбар/кПа) 230 / 23
Объем мусоросборника (л) 400
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 2,4
Способ сбора Электрический
Номин. диаметр соединения НД 50
Номин. диаметр принадлежностей НД 50 НД 40
Класс основного фильтра L
Площадь поверхности основного фильтра (м²) 0,45
Масса (без принадлежностей) (кг) 180
Вес (с аксессуарами) (кг) 187,2
Вес (с упаковкой) (кг) 188,062
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1730 x 805 x 1390
Промышленный пылесос IVR-L 400/24-2 Tc
Промышленный пылесос IVR-L 400/24-2 Tc
Области применения
  • Для сбора больших объемов твердых отходов, например крупной стружки, металлических опилок или песка
  • Для сбора больших объемов жидкостей, например масел или смазочно-охлаждающих эмульсий
Принадлежности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.