Основным назначением мобильного пылесоса для сбора жидкостей и стружки IVR-L 400/24-2 Tc является удаление очень больших объемов стружки, шлама, масел и смазочно-охлаждающих эмульсий. 2 байпасные турбины и долговечный промываемый карманный фильтр обеспечивают стабильную высокую силу всасывания. Однофазный аппарат с потребляемой мощностью 2,4 кВт впечатляет прочной, компактной и простой в обслуживании конструкцией, рассчитанной на самые сложные условия промышленной эксплуатации. При этом звукоизолированный приводной узел и глушитель на выходе выпускаемого воздуха обеспечивают низкий уровень шума. 400-литровый мусоросборник легко разгружается при помощи опрокидывающего механизма, причем при необходимости для разгрузки может использоваться вилочный погрузчик, а жидкости могут также легко удаляться через сливной шланг, оснащенный указателем уровня.