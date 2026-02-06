Промышленный пылесос IVR-L 400/24-2 Tc
Решение для сбора больших объемов крупной металлической стружки, а также масел и смазочно-охлаждающих эмульсий: мобильный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 400/24-2 Tc. Оснащен мусоросборником вместимостью 400 л.
Основным назначением мобильного пылесоса для сбора жидкостей и стружки IVR-L 400/24-2 Tc является удаление очень больших объемов стружки, шлама, масел и смазочно-охлаждающих эмульсий. 2 байпасные турбины и долговечный промываемый карманный фильтр обеспечивают стабильную высокую силу всасывания. Однофазный аппарат с потребляемой мощностью 2,4 кВт впечатляет прочной, компактной и простой в обслуживании конструкцией, рассчитанной на самые сложные условия промышленной эксплуатации. При этом звукоизолированный приводной узел и глушитель на выходе выпускаемого воздуха обеспечивают низкий уровень шума. 400-литровый мусоросборник легко разгружается при помощи опрокидывающего механизма, причем при необходимости для разгрузки может использоваться вилочный погрузчик, а жидкости могут также легко удаляться через сливной шланг, оснащенный указателем уровня.
Особенности и преимущества
Возможность быстрой и удобной разгрузки мусоросборника при помощи погрузчика
- Приваренные скобы для вил погрузчика гарантируют безопасную транспортировку аппарата.
Оптический индикатор заполнения мусоросборника
Оснащение 2 электродвигателями с очень низким уровнем шума
- Для обеспечения высокой силы всасывания и оптимальной эффективности уборки.
- Отдельно включаемые турбины для индивидуальной регулировки силы всасывания.
- Очень тихий приводной узел с равномерным выпуском охлаждающего воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Разрежение (мбар/кПа)
|230 / 23
|Объем мусоросборника (л)
|400
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|2,4
|Способ сбора
|Электрический
|Номин. диаметр соединения
|НД 50
|Номин. диаметр принадлежностей
|НД 50 НД 40
|Класс основного фильтра
|L
|Площадь поверхности основного фильтра (м²)
|0,45
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|180
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|187,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|188,062
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1730 x 805 x 1390
Области применения
- Для сбора больших объемов твердых отходов, например крупной стружки, металлических опилок или песка
- Для сбора больших объемов жидкостей, например масел или смазочно-охлаждающих эмульсий