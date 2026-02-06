Промисловий пилосос IVR-L 400/24-2 Tc

Рішення для збирання великих обсягів великої металевої стружки, а також мастил та мастильно-охолоджувальних емульсій: мобільний пилосос для збирання рідин та стружки IVR-L 400/24-2 Tc. Оснащений сміттєзбірником місткістю 400 л.

Основним призначенням мобільного пилососа для збору рідин і стружки IVR-L 400/24-2 Tc є видалення дуже великих обсягів стружки, шламу, мастил та мастильних емульсій. 2 байпасні турбіни і довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, забезпечують стабільну високу силу всмоктування. Однофазний апарат із споживаною потужністю 2,4 кВт вражає міцною, компактною та простою в обслуговуванні конструкцією, розрахованою на найскладніші умови промислової експлуатації. При цьому звукоізольований приводний вузол і глушник на виході повітря, що випускається, забезпечують низький рівень шуму. 400-літровий сміттєзбірник легко розвантажується за допомогою перекидального механізму, причому при необхідності для розвантаження може використовуватися вилочний навантажувач, а рідини можуть легко видалятися через зливний шланг, оснащений покажчиком рівня.

Особливості та переваги
Можливість швидкого та зручного розвантаження сміттєзбірника за допомогою навантажувача
  • Приварені скоби для вил навантажувача гарантують безпечне транспортування апарату.
Оптичний індикатор заповнення сміттєзбірника
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
  • Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
  • Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
  • Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с/м³/год) 148 / 532
Розрідження (мбар/кПа) 230 / 23
Об'єм сміттєзбірника (л) 400
Номінальна споживана потужність (кВт) 2,4
Спосіб збору Електричний
Номін. діаметр з'єднання НД 50
Номін. діаметр аксесуарів НД 50 НД 40
Клас основного фильтру L
Площа поверхні основного фільтра (м²) 0,45
Маса (без приладдя) (кг) 180
Вага (з аксесуарами) (кг) 187,2
Вага (з упаковкою) (кг) 188,062
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1730 x 805 x 1390
Області застосування
  • Для збирання великих обсягів твердих відходів, наприклад великої стружки, металевої тирси або піску
  • Для збирання великих обсягів рідин, наприклад мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій
Аксесуари
