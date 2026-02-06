Основним призначенням мобільного пилососа для збору рідин і стружки IVR-L 400/24-2 Tc є видалення дуже великих обсягів стружки, шламу, мастил та мастильних емульсій. 2 байпасні турбіни і довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, забезпечують стабільну високу силу всмоктування. Однофазний апарат із споживаною потужністю 2,4 кВт вражає міцною, компактною та простою в обслуговуванні конструкцією, розрахованою на найскладніші умови промислової експлуатації. При цьому звукоізольований приводний вузол і глушник на виході повітря, що випускається, забезпечують низький рівень шуму. 400-літровий сміттєзбірник легко розвантажується за допомогою перекидального механізму, причому при необхідності для розвантаження може використовуватися вилочний навантажувач, а рідини можуть легко видалятися через зливний шланг, оснащений покажчиком рівня.