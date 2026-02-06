Промисловий пилосос IVR-L 400/24-2 Tc
Рішення для збирання великих обсягів великої металевої стружки, а також мастил та мастильно-охолоджувальних емульсій: мобільний пилосос для збирання рідин та стружки IVR-L 400/24-2 Tc. Оснащений сміттєзбірником місткістю 400 л.
Основним призначенням мобільного пилососа для збору рідин і стружки IVR-L 400/24-2 Tc є видалення дуже великих обсягів стружки, шламу, мастил та мастильних емульсій. 2 байпасні турбіни і довговічний кишеньковий фільтр, що промивається, забезпечують стабільну високу силу всмоктування. Однофазний апарат із споживаною потужністю 2,4 кВт вражає міцною, компактною та простою в обслуговуванні конструкцією, розрахованою на найскладніші умови промислової експлуатації. При цьому звукоізольований приводний вузол і глушник на виході повітря, що випускається, забезпечують низький рівень шуму. 400-літровий сміттєзбірник легко розвантажується за допомогою перекидального механізму, причому при необхідності для розвантаження може використовуватися вилочний навантажувач, а рідини можуть легко видалятися через зливний шланг, оснащений покажчиком рівня.
Особливості та переваги
Можливість швидкого та зручного розвантаження сміттєзбірника за допомогою навантажувача
- Приварені скоби для вил навантажувача гарантують безпечне транспортування апарату.
Оптичний індикатор заповнення сміттєзбірника
Оснащення 2 електродвигунами з дуже низьким рівнем шуму
- Для забезпечення високої сили всмоктування та оптимальної ефективності збирання.
- Турбіни, що окремо включаються, для індивідуального регулювання сили всмоктування.
- Дуже тихий приводний вузол з рівномірним випуском охолоджуючого повітря
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с/м³/год)
|148 / 532
|Розрідження (мбар/кПа)
|230 / 23
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|400
|Номінальна споживана потужність (кВт)
|2,4
|Спосіб збору
|Електричний
|Номін. діаметр з'єднання
|НД 50
|Номін. діаметр аксесуарів
|НД 50 НД 40
|Клас основного фильтру
|L
|Площа поверхні основного фільтра (м²)
|0,45
|Маса (без приладдя) (кг)
|180
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|187,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|188,062
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1730 x 805 x 1390
Області застосування
- Для збирання великих обсягів твердих відходів, наприклад великої стружки, металевої тирси або піску
- Для збирання великих обсягів рідин, наприклад мастил або мастильно-охолоджувальних емульсій