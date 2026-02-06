LVS 1/1 Bp
Аккумуляторный вертикальный пылесос для сухой уборки LVS 1/1 Bp с отличной силой всасывания, благодаря технологии циклонной фильтрации. Универсальное применение, три режима работы, фильтр HEPA 13, насадка для пола и щелевая насадка.
Надёжный аккумуляторный пылесос для сухой уборки LVS 1/1 Bp обладает отличной силой всасывания и эффективно удаляет пыль и грязь. Технология циклонной фильтрации от Kärcher обеспечивает стабильную мощность. Компактный и маневренный беспроводной пылесос идеально подходит для локальной уборки в отелях, торговых и общественных заведениях, а также для клининговых компаний. Благодаря неограниченной свободе передвижения он также удобен для уборки лестниц. Встроенный фильтр HEPA 13 обеспечивает высочайший уровень безопасности в зонах с повышенными гигиеническими требованиями. Мощность всасывания можно регулировать с помощью трёх режимов. Вертикальный пылесос для уборки пола быстро трансформируется в ручной аппарат для чистки мягкой мебели и других поверхностей. Контейнер для мусора не требует использования фильтр-мешков, что снижает затраты и является более экологичным решением. Его можно быстро и удобно очистить — при этом не касаясь мусора напрямую. Благодаря мощным аккумуляторам Kärcher на 18 В пылесос обеспечивает отличные результаты уборки. Держатель позволяет удобно хранить щелевую насадку, которая всегда будет под рукой. Обратите внимание: аккумулятор и быстрое зарядное устройствоне входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Также, доступен широкий выбор насадок и аксессуаров (DN 35), которые можно приобрести дополнительно.
Особенности и преимущества
Профессиональное качество: сверхпрочный и долговечный.Уникальная технология циклонной фильтрации обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания. Бесщёточный двигатель EC гарантирует длительный срок службы и высокую износостойкость. Инновационная система фильтрации — простая в обслуживании и экономит время.
Отличная эффективность уборки.Для решения индивидуальных задач: три режима уборки на выбор. Эффективно удаляет пыль и грязь со всех поверхностей. Идеальное решение для локальной уборки. Питание от аккумулятора обеспечивает полную свободу движений.
Высокоэффективный фильтр HEPA 13Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями. Высокая эффективность фильтрации (99,95%) гарантирует задержание мельчайших частиц.
Универсальность: три режима работы на выбор.
- Режимы работы: Power, Standard или eco!efficiency.
- Выбор силы всасывания в зависимости от задач уборки.
- Режим eco!efficiency: для повышения экологичности и продления времени работы от одного заряда аккумулятора.
Практичный контейнер для мусора.
- Не требует фильтр-мешков: удобно, экономично и экологично.
- Лёгкая очистка контейнера — без контакта с грязью.
- Прозрачный контейнер для мусора обеспечивает визуальный контроль наполнения.
Подходит для различных типов поверхностей.
- Широкий выбор аксессуаров DN 35, которые можно заказать дополнительно.
- Подходит для различных напольных покрытий, других поверхностей и обивки мягкой мебели.
- Возможность использования в качестве ручного и вертикального пылесоса.
Крепление на стену.
- Компактное хранение, занимает мало места.
- Надежное хранение пылесоса.
- Всегда готов к использованию.
Держатель для аксессуаров.
- Щелевая насадка, входящая в комплект, всегда под рукой.
- Удобен при транспортировке — даже по лестнице.
- Безопасная и удобная транспортировка устройства вместе с аксессуарами.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 18 В.
- Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+/Power на 18 В.
- Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
- Быстрая и простая замена аккумулятора.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Объем мусоросборника (л)
|0,35
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Расход воздуха (л/с)
|12
|Потребляемая мощность (Вт)
|230
|Разрежение (мбар/кПа)
|140 / 14
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / прим. 60 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 20 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / прим. 35 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 12 (3,0 А·ч)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,889
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 220 x 175
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 509 мм
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 ″
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Фильтр защиты электродвигателя
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Держатель для аксессуаров.
- Крепление на стену.
Оснащение
- Режим eco!efficiency
Области применения
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
- Удобное решение для клининговых компаний, выполняющих уборку в офисах, коридорах и на лестницах.
- Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
- Оптимальный выбор для отелей, ресторанов, магазинов, кинотеатров и театров.
- Специально разработан для тщательной уборки салонов автомобилей.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.