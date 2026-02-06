Надійний акумуляторний пилосос для сухого прибирання LVS 1/1 Bp має відмінну силу всмоктування та ефективно видаляє пил і бруд. Технологія циклонної фільтрації від Kärcher гарантує стабільну потужність всмоктування. Компактний і маневрений бездротовий пилосос ідеально підходить для локального прибирання в готелях, закладах торгівлі та громадського харчування, а також для клінінгових компаній. Завдяки необмеженій свободі руху він також зручний для прибирання сходів. Вбудований фільтр HEPA 13 забезпечує найвищий рівень безпеки у зонах з підвищеними гігієнічними вимогами. Потужність всмоктування можна регулювати за допомогою трьох режимів. Вертикальний пилосос для прибирання підлоги швидко перетворюється на ручний апарат для чищення м’яких меблів та інших поверхонь. Контейнер для сміття не потребує використання фільтр-мішків, що дозволяє зменшити витрати та є більш екологічним рішенням. Його можна швидко та легко спорожнити — без прямого контакту з брудом. Завдяки потужним акумуляторам Kärcher на 18 В, пилосос забезпечує відмінні результати прибирання. Тримач дозволяє зручно зберігати щілинну насадку, яка завжди буде під рукою. Зверніть увагу: акумулятор і швидкий зарядний пристрій не входять до комплекту постачання і замовляються окремо. Також доступний широкий вибір насадок та аксесуарів (DN 35), які можна придбати додатково.