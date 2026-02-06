LVS 1/1 Bp
Акумуляторний вертикальний пилосос для сухого прибирання LVS 1/1 Bp з відмінною силою всмоктування, завдяки технології циклонної фільтрації. Універсальне застосування, три режими регулювання потужності всмоктування, фільтр HEPA 13, насадка для підлоги та щілинна насадка.
Надійний акумуляторний пилосос для сухого прибирання LVS 1/1 Bp має відмінну силу всмоктування та ефективно видаляє пил і бруд. Технологія циклонної фільтрації від Kärcher гарантує стабільну потужність всмоктування. Компактний і маневрений бездротовий пилосос ідеально підходить для локального прибирання в готелях, закладах торгівлі та громадського харчування, а також для клінінгових компаній. Завдяки необмеженій свободі руху він також зручний для прибирання сходів. Вбудований фільтр HEPA 13 забезпечує найвищий рівень безпеки у зонах з підвищеними гігієнічними вимогами. Потужність всмоктування можна регулювати за допомогою трьох режимів. Вертикальний пилосос для прибирання підлоги швидко перетворюється на ручний апарат для чищення м’яких меблів та інших поверхонь. Контейнер для сміття не потребує використання фільтр-мішків, що дозволяє зменшити витрати та є більш екологічним рішенням. Його можна швидко та легко спорожнити — без прямого контакту з брудом. Завдяки потужним акумуляторам Kärcher на 18 В, пилосос забезпечує відмінні результати прибирання. Тримач дозволяє зручно зберігати щілинну насадку, яка завжди буде під рукою. Зверніть увагу: акумулятор і швидкий зарядний пристрій не входять до комплекту постачання і замовляються окремо. Також доступний широкий вибір насадок та аксесуарів (DN 35), які можна придбати додатково.
Особливості та переваги
Професійна якість: надміцний і довговічний.Унікальна циклонна технологія фільтрації для стабільно високої потужності всмоктування. Безщітковий двигун EC – довгий термін служби та висока зносостійкість. Інноваційна система фільтрації - проста в обслуговуванні та заощаджує час.
Відмінна ефективність прибирання.Прибирання, залежно від потреб: три варіанти режимів очищення. Ефективно видаляє пил і бруд з усіх поверхонь. Ідеальне рішення для локального прибирання. Живлення від акумулятора забезпечує повну свободу руху.
Високоефективний фільтр HEPA-13.Відповідає найвищим вимогам безпеки у зонах з підвищеними гігієнічними вимогами. Висока ефективність фільтрації (99,95%) гарантує затримання найдрібніших частинок.
Універсальність: три режими роботи на вибір.
- Режими роботи: Power, Standard або eco!efficiency.
- Вибір сили всмоктування, залежно від задач прибирання.
- Режим eco!efficiency: ощадливе споживання енергії та довший час роботи батареї.
Практичний контейнер для сміття.
- Не потребує фільтр-мішків: зручно, економічно та екологічно.
- Легке очищення контейнера - без контакту з брудом.
- Прозорий контейнер для сміття забезпечує візуальний контроль заповнення.
Підходить для різних типів поверхонь.
- Широкий вибір аксесуарів DN 35, які можна замовити додатково.
- Підходить для різних типів підлогових покриттів, м’яких меблів та інших поверхонь.
- Можливість використання як ручного, так і вертикального пилососа.
Кріплення на стіну.
- Компактне зберігання, займає мало місця.
- Безпечне зберігання пилососа.
- Завжди доступний для використання.
Тримач для аксесуарів
- Щілинна насадка, що входить у комплект, завжди під рукою.
- Зручно транспортувати - навіть по сходах.
- Безпечне та зручне транспортування пристрою разом з аксесуарами.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 18 В.
- Сумісний з усіма акумуляторами Kärcher Battery Power+/Power на 18 В.
- Зручний індикатор залишкового часу роботи безпосередньо на акумуляторі.
- Швидка та легка заміна акумулятора.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|0,35
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Витрата повітря (л/с)
|12
|Споживана потужність (Вт)
|230
|Розрідження (мбар/кПа)
|140 / 14
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / прим. 60 (5,0 А·год) Режим живлення: / прим. 20 (5,0 А·год) Режим eco!еfficiency: / прим. 35 (3,0 А·год) Режим живлення: / прим. 12 (3,0 А·год)
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,889
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 220 x 175
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Кількість всмоктувальних трубок: 1 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 509 мм
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 ″
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для підлоги
- Щілинна насадка
- Фільтр захисту електродвигуна
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
- Тримач для аксесуарів
- Кріплення на стіну.
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
Відео
Області застосування
- Для ретельного очищення будь-яких підлогових покриттів - від твердих до килимових.
- Зручне рішення для клінінгових компаній, що виконують прибирання в офісах, коридорах та на сходах.
- Оптимальне рішення для прибирання в автобусах, поїздах і літаках.
- Оптимальний вибір для готелів, ресторанів, магазинів, кінотеатрів і театрів.
- Спеціально розроблений для ретельного прибирання салонів автомобілів.
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LVS 1/1 Bp
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.