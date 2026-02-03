Для быстрой и эффективной уборки машин, техники, мастерских и строительных объектов: пылесос сухой и влажной уборки Kärcher NT 30/1 Tact L - универсальный аппарат для профессиональных работников из различных отраслей производства. Этот компактный многофункциональный пылесос оснащен впечатляющей системой автоматической очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэфирного шелка PES, что обеспечивает эффективную уборку больших количеств мелкой пыли в течение длительных рабочих интервалов. Грязь и жидкости могут быть собраны в прочный 30-литровый контейнер с отбойником и крепкими металлическими поворотными роликами. Управление и работа с пылесосом отличаются простотой и удобством, благодаря новому центральному поворотному выключателю. Аппарат поставляется с новыми, модернизированными аксессуарами, которые удобно располагаются в специальных отсеках на корпусе пылесоса. Прорезиненные поверхности и продуманные варианты крепления позволяют разместить различный инструмент и коробки на плоской крышке пылесоса, и даже могут быть прикреплены к ней.