Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact L
Надёжная конструкция и высокая сила всасывания: пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact L с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.
Для быстрой и эффективной уборки машин, техники, мастерских и строительных объектов: пылесос сухой и влажной уборки Kärcher NT 30/1 Tact L - универсальный аппарат для профессиональных работников из различных отраслей производства. Этот компактный многофункциональный пылесос оснащен впечатляющей системой автоматической очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэфирного шелка PES, что обеспечивает эффективную уборку больших количеств мелкой пыли в течение длительных рабочих интервалов. Грязь и жидкости могут быть собраны в прочный 30-литровый контейнер с отбойником и крепкими металлическими поворотными роликами. Управление и работа с пылесосом отличаются простотой и удобством, благодаря новому центральному поворотному выключателю. Аппарат поставляется с новыми, модернизированными аксессуарами, которые удобно располагаются в специальных отсеках на корпусе пылесоса. Прорезиненные поверхности и продуманные варианты крепления позволяют разместить различный инструмент и коробки на плоской крышке пылесоса, и даже могут быть прикреплены к ней.
Особенности и преимущества
Прочный контейнер с отбойниками и металлическими поворотными роликамиПрочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и неограниченную мобильность на строительных площадках Прочный контейнер защищает аппарат от ударов и толчков.
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра. Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Съемный корпус фильтраСо съемным кожухом фильтра, удаление и замена фильтра без пыли. Невозможно вставить плоский складчатый фильтр неправильно.
Центральный поворотный переключатель
- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя.
Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Обеспечивает стабильно высокую силу всасывания и эффективность фильтрации.
- Автоматическая очистка фильтра с помощью мощных пневматических ударов.
- Эргономичный дизайн для экономии времени и продленный срок эксплуатации фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,924
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 370 x 580
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2.5 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Антистатическая подготовка
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
