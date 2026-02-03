Для швидкого та ефективного прибирання машин, техніки, майстерень і будівельних об'єктів: пилосос сухого та вологого прибирання Kärcher NT 30/1 Tact - універсальний апарат для професійних працівників з різних галузей виробництва. Цей компактний багатофункціональний пилосос оснащений вражаючою системою автоматичного очищення фільтра Tact і вологостійким плоским складчастим фільтром з поліефірного шовку PES, що забезпечує дбайливе прибирання великої кількості дрібного пилу протягом довгого часу. Бруд і рідини можуть бути ефективно зібрані в міцний 30-літровий контейнер з відбійником і металевими колесами. Управління та робота з пилососом відрізняються простотою і зручністю завдяки новому центральному поворотному вимикачу. Апарат поставляється в зборі з новими спеціально розробленими і модернізованими аксесуарами, які можуть зручно зберігатися в спеціальних відсіках на корпусі пилососа. Прогумовані поверхні і продумані варіанти кріплення дозволяють розмістити різний інструмент і коробки на плоскій кришці пилососа.