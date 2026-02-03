Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact L
Міцні компоненти та потужна сила всмоктування: пилосос сухого та вологого прибирання NT 30/1 Tact з інноваційною системою очищення фільтра Tact і 30-літровим контейнером для сміття з відбійниками і металевими колесами.
Для швидкого та ефективного прибирання машин, техніки, майстерень і будівельних об'єктів: пилосос сухого та вологого прибирання Kärcher NT 30/1 Tact - універсальний апарат для професійних працівників з різних галузей виробництва. Цей компактний багатофункціональний пилосос оснащений вражаючою системою автоматичного очищення фільтра Tact і вологостійким плоским складчастим фільтром з поліефірного шовку PES, що забезпечує дбайливе прибирання великої кількості дрібного пилу протягом довгого часу. Бруд і рідини можуть бути ефективно зібрані в міцний 30-літровий контейнер з відбійником і металевими колесами. Управління та робота з пилососом відрізняються простотою і зручністю завдяки новому центральному поворотному вимикачу. Апарат поставляється в зборі з новими спеціально розробленими і модернізованими аксесуарами, які можуть зручно зберігатися в спеціальних відсіках на корпусі пилососа. Прогумовані поверхні і продумані варіанти кріплення дозволяють розмістити різний інструмент і коробки на плоскій кришці пилососа.
Особливості та переваги
Міцний контейнер з відбійниками і металевими роликами.Міцні металеві ролики гарантують гарну маневреність і необмежену рухливість на будівельних майданчиках Міцний контейнер захищає машину від ударів і ударів.
Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення.Безпечне кріплення шлангів різної довжини та діаметра. Кабель живлення завжди може бути акуратно зберігатися для транспортування
Знімний корпус фільтра.За допомогою знімного корпуса фільтра видалення та заміна фільтра без контакту з пилом. Неможливо неправильно вставити плоский гофрований фільтр.
Центральний поворотний перемикач
- Зручне перемикання через центральний поворотний перемикач.
Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Для стабільно високої потужності всмоктування та фільтрувальної здатності.
- Автоматичне очищення фільтра за допомогою потужних пневматичних ударів.
- Ергономічний дизайн для економії часу та подовжений термін експлуатації фільтра.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|13,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|17,924
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 370 x 580
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2.5 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Підготовка до антистатичного захисту
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Відео
Області застосування
- Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
Запчастини для NT 30/1 Tact L
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.