Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact² Tc
Профессиональный аппарат экстракласса NT 65/2 Tact² Tc оснащен двойной системой Kärcher Tact², котороая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact² серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли. NT 65/2 Tact² Tc прекрасно подходит для уборки при шлифовке полов, требовавшей ранее использования крупногабаритных пылесосов гораздо большего веса. Преимущества: автоматическая система очистки фильтра Tact², атистатическая система, регулируемая ручка для перемещения.
Особенности и преимущества
Откидное шасси с фиксацией контейнераКонтейнер всегда надёжно закреплён на шасси
Все под рукойУдобство очистки контейнеров
Удобное хранение всасывающих трубок и насадки для полаДля легкого доступа со всех сторон Просторное место для хранения 4 м шланга и 10 м резинового кабеля
Сливной шланг для грязной воды
- Крышка плотно закрыта
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|65
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|27,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|35,371
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|685 x 560 x 905
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Колено: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
- Поворотное шасси.
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Антистатическая система
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
