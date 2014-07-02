Профессиональный аппарат экстракласса NT 65/2 Tact² Tc оснащен двойной системой Kärcher Tact², котороая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact² серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли. NT 65/2 Tact² Tc прекрасно подходит для уборки при шлифовке полов, требовавшей ранее использования крупногабаритных пылесосов гораздо большего веса. Преимущества: автоматическая система очистки фильтра Tact², атистатическая система, регулируемая ручка для перемещения.