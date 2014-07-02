Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Tact² Tc

Профессиональный аппарат экстракласса NT 65/2 Tact² Tc оснащен двойной системой Kärcher Tact², котороая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact² серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли. NT 65/2 Tact² Tc прекрасно подходит для уборки при шлифовке полов, требовавшей ранее использования крупногабаритных пылесосов гораздо большего веса. Преимущества: автоматическая система очистки фильтра Tact², атистатическая система, регулируемая ручка для перемещения.

Особенности и преимущества
  • Крышка плотно закрыта
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 65
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2760
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 27,5
Вес (с упаковкой) (кг) 35,371
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 685 x 560 x 905

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Колено: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
  • Поворотное шасси.
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Антистатическая система
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео

Принадлежности
Запчасти для NT 65/2 Tact² Tc

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Общая информация
