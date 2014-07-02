Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 65/2 Tact² Tc

Апарати з системою Tact² від Kärcher надзвичайно популярні серед спеціалістів, які цінують високу продуктивність, надійність, всебічне застосування апарату. Моделі з рухомим шасі особливо ефективні в промислових умовах, коли необхідно видалити рідини, бруд чи сміття.

Система Tact² від Kärcher - це новий рівень пилососів для сухого та вологого прибирання. Апарати серії Tact досягають найвищої продуктивності завдяки автоматичному очищенні фільтру. Два мотори забезпечують постійно високу силу всмоктування, а з новою системою фільтрування можна забути про необхідність міняти фільтр взагалі. Пилосос Kärcher серії NT з системою Tact² представляє собою комплексну систему, яка дозволяє видалити не лише великі кількості сухого та вологого бруду, а й використовуватись там, де необхідна постійна висока сила всмоктування, наприклад, на будівництві, в харчовій, транспортній промисловостях і т.д.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 65/2 Tact² Tc: Рухоме шасі з фіксацією контейнера
Рухоме шасі з фіксацією контейнера
Щоб надійно закріпити контейнер
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 65/2 Tact² Tc: Все під рукою
Все під рукою
Зручність очищення контейнерів
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 65/2 Tact² Tc: Зручне зберігання всмоктувальної трубки та насадки для підлоги
Зручне зберігання всмоктувальної трубки та насадки для підлоги
Для простого дщоступу з усіх сторін Просторе місце для зберігання 4 м шлангу та 10 м гумового кабелю
Зливний шланг для брудної води
  • Кришка щільно закрита
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Витрата повітря (л/с) 2 x 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 65
Матеріал контейнера для сміття. Пластик
Споживана потужність (Вт) макс. 2760
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 10
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 27,5
Вага (з упаковкою) (кг) 35,371
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 685 x 560 x 905

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
  • Коліно: електропровідний
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: Паперовий
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Зливний шланг (маслостійкий)
  • Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
  • Поворотне шасі.
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Антистатична система
  • Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact²
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: л
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 65/2 Tact² Tc

Відео

Аксесуари
Запчастини для NT 65/2 Tact² Tc

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
