Апарати з системою Tact² від Kärcher надзвичайно популярні серед спеціалістів, які цінують високу продуктивність, надійність, всебічне застосування апарату. Моделі з рухомим шасі особливо ефективні в промислових умовах, коли необхідно видалити рідини, бруд чи сміття.
Система Tact² від Kärcher - це новий рівень пилососів для сухого та вологого прибирання. Апарати серії Tact досягають найвищої продуктивності завдяки автоматичному очищенні фільтру. Два мотори забезпечують постійно високу силу всмоктування, а з новою системою фільтрування можна забути про необхідність міняти фільтр взагалі. Пилосос Kärcher серії NT з системою Tact² представляє собою комплексну систему, яка дозволяє видалити не лише великі кількості сухого та вологого бруду, а й використовуватись там, де необхідна постійна висока сила всмоктування, наприклад, на будівництві, в харчовій, транспортній промисловостях і т.д.
Особливості та переваги
Рухоме шасі з фіксацією контейнераЩоб надійно закріпити контейнер
Все під рукоюЗручність очищення контейнерів
Зручне зберігання всмоктувальної трубки та насадки для підлогиДля простого дщоступу з усіх сторін Просторе місце для зберігання 4 м шлангу та 10 м гумового кабелю
Зливний шланг для брудної води
- Кришка щільно закрита
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Витрата повітря (л/с)
|2 x 74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|65
|Матеріал контейнера для сміття.
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|10
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|27,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|35,371
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|685 x 560 x 905
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Коліно: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: Паперовий
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Зливний шланг (маслостійкий)
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
- Поворотне шасі.
- Ручка для транспортування.
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Антистатична система
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact²
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
