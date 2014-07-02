Система Tact² від Kärcher - це новий рівень пилососів для сухого та вологого прибирання. Апарати серії Tact досягають найвищої продуктивності завдяки автоматичному очищенні фільтру. Два мотори забезпечують постійно високу силу всмоктування, а з новою системою фільтрування можна забути про необхідність міняти фільтр взагалі. Пилосос Kärcher серії NT з системою Tact² представляє собою комплексну систему, яка дозволяє видалити не лише великі кількості сухого та вологого бруду, а й використовуватись там, де необхідна постійна висока сила всмоктування, наприклад, на будівництві, в харчовій, транспортній промисловостях і т.д.