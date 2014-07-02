Насадка для пенной чистки FJ 10 C Connect 'n' Clean с Ultra Foam Cleaner. Система быстрой замены для нанесения чистящего средства позволяет одним нажатием кнопки переключаться между различными чистящими средствами. Дозирование чистящего средства можно легко регулировать на насадке для пенной чистки (желтая кнопка). Форму струи можно при необходимости изменять. После использования промывайте насадку для пенной чистки чистой водой, чтобы избежать засорения остатками чистящего средства. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.