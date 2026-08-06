Elektrický generátor PGG 8/3
Benzinový synchronní generátor PGG 8/3 s výkonem 7 kW. Pro nezávislé zásobování elektrickou energií střídavým a trojfázovým proudem na stavbách, v zemědělství nebo v obcích.
Ať při profesionálním používání nebo při práci pro obce: Často není zajištěno zásobování elektrickou energií. Pomocí našich výkonných, benzinových synchronních generátorů PGG 8/3 tento problém rychle vyřešíte. Díky bezpečnostním kolům a sklápěcí rukojeti se snadno převážejí a manévrují na vámi určené místo. Nádrž o objemu 25 litrů se postará o dlouhé pracovní intervaly až 7 hodin (při plném výkonu až 5,5 hodiny), spolehlivý čtyřtaktní benzinový motor (EU STAGE V) o konstantní výkon 7 kW. Zásuvky s ochranným kolíkem (střídavý proud) a červená zásuvka 400 Volt (třífázová, trojfázový proud) nabízejí dostatek možností připojení pro vaše zařízení. Automatický regulátor napětí (AVR) přitom umožňuje i provoz sensibilních elektronických zařízení. Smysluplné detaily vybavení, jako ochrana proti přetížení a ochrana proti nedostatku oleje, i robustní rám z ocelových trubek spolehlivě chrání uživatele a stroj před případnými riziky nebo škodami.
Charakteristické znaky a výhody
Velmi přátelská obsluha
Vysoká spolehlivost a bezpečnost
Spolehlivý a výkonný
Provoz vysokotlakých čističů Kärcher
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Hladina hluku (dB(A))
|76
|Jmenovitý příkon (kW)
|2
|Jmenovitý příkon (trojfázový proud) (kW)
|7
|Příkon (kW)
|2,5
|Příkon (trojfázový proud) (kW)
|max. 7,5
|Druh pohonu
|Benzín
|Objem motoru (cm³)
|440
|Výkon motoru (kW/hp)
|9 / 12,2
|Spotřeba paliva (l/h)
|4,5
|Objem nádrže (l)
|25
|Doba chodu při 50% outputu (h)
|7
|Doba chodu při 100% outputu (h)
|5,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|99,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|89,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|743 x 713 x 670
Obsah balení
- Kontrolka provozního stavu
- Výstup stejnosměrného proudu (12 V)
- Třída ochrany IP 23
- Ochrana proti nedostatku oleje a přetížení
- Kontrolka paliva
- Zásuvka 1fázová typ F (Schuko)
- Zásuvka 3fázová CEE (16A)
- Automatická regulace napětí
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Nezávislý zdroj elektrické energie pro obce, například pro vysavače
- Nezávislý zdroj elektrické energie ve stavebnictví, například pro úhlové brusky
- Nezávislý zdroj elektrické energie v zemědělství, například pro vysokotlaké čističe
Náhradní díly PGG 8/3
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.