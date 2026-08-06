Elektrický generátor PGG 8/3

Benzinový synchronní generátor PGG 8/3 s výkonem 7 kW. Pro nezávislé zásobování elektrickou energií střídavým a trojfázovým proudem na stavbách, v zemědělství nebo v obcích.

Ať při profesionálním používání nebo při práci pro obce: Často není zajištěno zásobování elektrickou energií. Pomocí našich výkonných, benzinových synchronních generátorů PGG 8/3 tento problém rychle vyřešíte. Díky bezpečnostním kolům a sklápěcí rukojeti se snadno převážejí a manévrují na vámi určené místo. Nádrž o objemu 25 litrů se postará o dlouhé pracovní intervaly až 7 hodin (při plném výkonu až 5,5 hodiny), spolehlivý čtyřtaktní benzinový motor (EU STAGE V) o konstantní výkon 7 kW. Zásuvky s ochranným kolíkem (střídavý proud) a červená zásuvka 400 Volt (třífázová, trojfázový proud) nabízejí dostatek možností připojení pro vaše zařízení. Automatický regulátor napětí (AVR) přitom umožňuje i provoz sensibilních elektronických zařízení. Smysluplné detaily vybavení, jako ochrana proti přetížení a ochrana proti nedostatku oleje, i robustní rám z ocelových trubek spolehlivě chrání uživatele a stroj před případnými riziky nebo škodami.

Charakteristické znaky a výhody
Velmi přátelská obsluha
Vysoká spolehlivost a bezpečnost
Spolehlivý a výkonný
Provoz vysokotlakých čističů Kärcher
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Hladina hluku (dB(A)) 76
Jmenovitý příkon (kW) 2
Jmenovitý příkon (trojfázový proud) (kW) 7
Příkon (kW) 2,5
Příkon (trojfázový proud) (kW) max. 7,5
Druh pohonu Benzín
Objem motoru (cm³) 440
Výkon motoru (kW/hp) 9 / 12,2
Spotřeba paliva (l/h) 4,5
Objem nádrže (l) 25
Doba chodu při 50% outputu (h) 7
Doba chodu při 100% outputu (h) 5,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 99,6
Hmotnost bez příslušenství (kg) 89,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 743 x 713 x 670

Obsah balení

  • Kontrolka provozního stavu
  • Výstup stejnosměrného proudu (12 V)
  • Třída ochrany IP 23
  • Ochrana proti nedostatku oleje a přetížení
  • Kontrolka paliva
  • Zásuvka 1fázová typ F (Schuko)
  • Zásuvka 3fázová CEE (16A)
  • Automatická regulace napětí
Elektrický generátor PGG 8/3
Elektrický generátor PGG 8/3

Videa

Oblasti použití
  • Nezávislý zdroj elektrické energie pro obce, například pro vysavače
  • Nezávislý zdroj elektrické energie ve stavebnictví, například pro úhlové brusky
  • Nezávislý zdroj elektrické energie v zemědělství, například pro vysokotlaké čističe
Náhradní díly PGG 8/3

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.