Premium mop MF Smyčkový červený kapsový 40 cm
Smyčkový mop z mikrovláken pro velmi dobrou absorpci prachu. Kapsové uchycení. Perfektní pro metodu předúpravy a použití se systémem plochých mopů od Kärcher.
Vyvinutý jako univerzální mop ECO!Mop s poutky v červené barvě zaujme rovnoměrným a těsně uspořádaným rozložením smyček pro vynikající kapacitu pohlcování nečistot. Polyesterové smyčky s vysokým obsahem mikrovláken také pomáhají při čištění blízko okraje a zachycují uvolněné nečistoty z rohů a okrajů. Hadřík je ideální pro průmyslové čištění a v jiných oblastech s velkým množstvím nečistot a také na nerovné podlahy. Díky barevně kódovanému systému lze mopovou tkaninu jasně přiřadit k určité části, která má být čištěna, a účinně zabránit křížové kontaminaci. Systém ECO!Mop je také vhodný pro použití v systému plochého mopu s dvojitým kbelíkovým vozíkem nebo jednokbelíkovým vozíkem a lisem, jakož i pro předpřipravené aplikace.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladké a vysoce strukturované
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Materiál
|100% PET
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Typ výroby
|PET tkaná nosná tkanina s našitými poutky
|Textilní struktura
|Smyčka
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění