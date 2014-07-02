MP 145 Multi Power dyse til K 3 og K 5
Multi-power dyse med 5 forskellige dyser. Den ønskede stråle vælges ved blot at dreje på Multi-power dysen.
Multi-power dyse med 5 forskellige dyser i én: Dyse til rengøringsmiddel, dyse til bred højtryksstråle, dyse til smal højtryksstråle, dyse til bred stråle med reduceret tryk samt en Dirt Blaster dyse. Den ønskede stråle vælges ved at dreje på Multi-power dysen. En udskiftning af spraylansen er ikke længere nødvendig. Allrounderen til hjem, have og bil er velegnet til Kärcher K 3 og K 5 højtryksrensere. Den er dog ikke kompatibel med Smart Control, Power Control og Full Control.
Funktioner og fordele
5 slags spray
- 5-i-1: fem forskellige dyser i en dyse
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Ligger behageligt i hånden
- Nemmere at håndtere
Løbende justering
- Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|447 x 57 x 57
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Hegn.
