Akutoitel ritvhekilõikur PHG 18-45 (Ilma aku ja laadijata)
Ritvhekilõikur PHG 18-45 Battery võimaldab pügada ka kõrgeid hekke ilma redelit kasutamata. Reguleeritav trimmeripea võimaldab pügada erineva kujuga hekke.
Kui hekk kõrgub taevasse, peab seda tegema ka aednik. Sellistes olukordades kulub marjaks ära akutoitel ritvhekilõikur PHG 18-45, mille lõikekõrgus on kuni 4 meetrit. Redelit kasutamata saab kasutaja hoida oma selja sirge, pügades samal ajal heki kõiki külgi täiuslikku vormi. Lõikmete pühkimise tarvik tagab, et lõikmed kukuvad heki ette, mitte heki peale. Reguleeritavat lõikuripead saab kallutada kuni 115 kraadi, et tagada seadme ergonoomiline käsitsemine igas tööasendis. See tähendab ka, et lõikurit saab ühtlaselt liigutada ka heki pealt pügamise ajal. Õlarihm jagab raskuse kõige efektiivsemal viisil, et ennetada käte ja õlgade valusaks jäämist pikemate tööde ajal. Teemantteritatud tera eesmisel poolel on saagimisfunktsioon, mis võimaldab vaevata lõigata ka jämedamaid oksi. Hekilõikuril on tera otsas ka kaitseots, mis aitab ennetada põrandate, hoonete või tera enda kahjustumist. Tänu integreeritud riputusaasale saab seadet garaaži või kuuri seinale ruumisäästlikult riputada.
Omadused ja tulu
Pikendusvarras
- Kõrgete hekkide lihtsaks pügamiseks. Kiirvabastusega lukustuse ja ruumisäästliku hoiustamisvõimalusega.
Reguleeritav lõikepea
- Neli erinevat kaldenurga võimalust kuni 115 kraadini, et lõigata erineva kujuga hekke.
Hekilõikur
- Hekilõikmed kukuvad mugavalt maha, mitte ei jää hekile rippuma.
Sae funktsioon
- Tänu integreeritud saagimisfunktsioonile lõikab läbi ka jämedamad oksad.
Õlarihm
- Raskuse optimaalne jaotus ei väsita kasutaja käsi pikkade tööintervallide jooksul.
Teemantteritatud tera
- Tera tagab täpsed lõiked ja ühtlaselt puhtad lõiketulemused.
Ergonoomiline käepideme disain
- Käepideme ergonoomiline disain muudab seadme hoidmise mugavaks isegi pikkade tööperioodide vältel.
Ohutusahel
- Ohutusahel ennetab seadme tahtmatut käivitamist.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
- Integreeritud riputusaas seadme praktiliseks hoiustamiseks seinal.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD-ekraani (näitab allesjäänud tööaega, laadimisaega ja võimsust) ja reaalajatehnoloogiaga.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada ka teistes 18 V platvormiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|45
|Hammaste asetus (mm)
|18
|Lõiketera nurk (°)
|115
|Lõiketera tüüp
|Stantsitud, teemantteritatud
|Tera kiirus (cuts/min)
|2700
|Veosild
|Harjadega mootor
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2910 x 122 x 240
*Heki laius: 1 m, horisontaalne pügamine
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tera kaitse
- Hekilõikur
- Pikendusvarras
- Õlarihm
Seadmed
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
- Riputusaas hoiustamiseks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.