Kui hekk kõrgub taevasse, peab seda tegema ka aednik. Sellistes olukordades kulub marjaks ära akutoitel ritvhekilõikur PHG 18-45, mille lõikekõrgus on kuni 4 meetrit. Redelit kasutamata saab kasutaja hoida oma selja sirge, pügades samal ajal heki kõiki külgi täiuslikku vormi. Lõikmete pühkimise tarvik tagab, et lõikmed kukuvad heki ette, mitte heki peale. Reguleeritavat lõikuripead saab kallutada kuni 115 kraadi, et tagada seadme ergonoomiline käsitsemine igas tööasendis. See tähendab ka, et lõikurit saab ühtlaselt liigutada ka heki pealt pügamise ajal. Õlarihm jagab raskuse kõige efektiivsemal viisil, et ennetada käte ja õlgade valusaks jäämist pikemate tööde ajal. Teemantteritatud tera eesmisel poolel on saagimisfunktsioon, mis võimaldab vaevata lõigata ka jämedamaid oksi. Hekilõikuril on tera otsas ka kaitseots, mis aitab ennetada põrandate, hoonete või tera enda kahjustumist. Tänu integreeritud riputusaasale saab seadet garaaži või kuuri seinale ruumisäästlikult riputada.