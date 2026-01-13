Akukettsaag CNS 18-30 (Ilma aku ja laadijata)
Lihtne kasutada, mitmekülgne ja ideaalne puude hoolduseks: kerge kaaluga kettsaag CNS 18-30 Battery, millel on tööriistadeta ketipingutussüsteem.
Tänu oma väiksele kaalule ja tera ideaalsele pikkusele on Kärcheri kettsaag CNS 18-30 Battery ideaalne puude mugavaks ja mitmekülgseks hoolduseks. Tänu keti suurele kiirusele on lõikamine kiire ja vaevatu. Keti tööriistadeta pingutussüsteem ja automaatne õlitamine muudavad kettsae äärmiselt lihtsasti hooldatavaks. Kuna kettsael on pidur ja kaheosaline lahtilukustussüsteem, on seda eriti ohutu kasutada. Toote komplekti kuuluvad saag, tera, tera kaitse ja õlipudel.
Omadused ja tulu
Keti pingutamine ilma tööriistadetaKeti lihtne pingutamine nupu abil.
Keti automaatne õlitamineVõimaldab kasutada akutoitel kettsaagi väga vähese hooldusega.
TagasilöögikaitseKett peatub kohe – maksimaalne turvalisus tagasilöögi korral.
Kaitseraud
- Ohutu juhtimine ja täpsed lõiked, kuna kettsaag haakub lõigatava materjali külge.
Tippklassi kiirus
- Keti kiirus 10 m/s tagab kiire töö.
Erinevad kasutusvõimalused
- 30 cm tera on väga mitmekülgne.
Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseks
- Ennetab kettsae tahtmatut käivitamist.
Läbipaistev õlipaak
- Kasutaja saab õlitaset igal ajal läbi kontrollakna jälgida.
Harjadeta mootor
- Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Saeplaat (cm)
|30
|Keti kiirus (m/s)
|10
|Keti samm
|3/8" LP
|Ketimõõdik
|1,1 mm / 0,043"
|Ajamlülide arv
|45
|Õlipaagi maht (ml)
|200
|Garanteeritud müratase (dB(A))
|101
|Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2) (m/s²)
|3,5
|Tagasanga vibratsioon (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|690 x 230 x 245
*okste Ø: 10 cm
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Saeplaat
- Saekett
- Õlipudel
Seadmed
- ketikaitse
- Keti pingutamine ilma tööriistadeta
- Keti automaatne õlitamine
- Ketipidur
- Õlitaseme indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Puuharud
- Ahjupuud
- Väiksemate puude langetamiseks
Lisatarvikud
