Tänu oma väiksele kaalule ja tera ideaalsele pikkusele on Kärcheri kettsaag CNS 18-30 Battery ideaalne puude mugavaks ja mitmekülgseks hoolduseks. Tänu keti suurele kiirusele on lõikamine kiire ja vaevatu. Keti tööriistadeta pingutussüsteem ja automaatne õlitamine muudavad kettsae äärmiselt lihtsasti hooldatavaks. Kuna kettsael on pidur ja kaheosaline lahtilukustussüsteem, on seda eriti ohutu kasutada. Toote komplekti kuuluvad saag, tera, tera kaitse ja õlipudel.