Tänu oma praktilisele pikendusele sobib akutoitel kettsaag PSW 18-20 ideaalselt kõrgete puude hooldamiseks. Lõiketera optimeeritud 30-kraadiline nurk võimaldab oksi lõigata kuni 4 meetri kõrguselt, samas kui kasutaja ise saab ohutult maa peal olla. Keti lihtne pingutamine ja automaatne õlitusfunktsioon muudavad seadme kasutamise vaevatuks. Komplekti kuuluv õlarihm muudab sae kasutamise lihtsaks isegi pikkade tööperioodide vältel. Seadme komplekti kuuluvad saag, tera, kett, tera kaitse, õlarihm, kuuskantvõti keti pingutamiseks ja õlipudel.