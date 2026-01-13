Akutoitega teleskoop kettsaag Akutoitel teleskoopkettsaag PSW 18-20 (Ilma aku ja laadijata)
Akutoitel teleskoopkettsaag PSW 18-20 ulatub hõlpsasti kuni 4 meetri kõrgusel olevate oksteni. Puude ohutuks ja mugavaks hooldamiseks.
Tänu oma praktilisele pikendusele sobib akutoitel kettsaag PSW 18-20 ideaalselt kõrgete puude hooldamiseks. Lõiketera optimeeritud 30-kraadiline nurk võimaldab oksi lõigata kuni 4 meetri kõrguselt, samas kui kasutaja ise saab ohutult maa peal olla. Keti lihtne pingutamine ja automaatne õlitusfunktsioon muudavad seadme kasutamise vaevatuks. Komplekti kuuluv õlarihm muudab sae kasutamise lihtsaks isegi pikkade tööperioodide vältel. Seadme komplekti kuuluvad saag, tera, kett, tera kaitse, õlarihm, kuuskantvõti keti pingutamiseks ja õlipudel.
Omadused ja tulu
Keti lihtne pingutamineLihtsasti kättesaadav kruvi keti pingutamiseks.
Keti automaatne õlitamineVõimaldab kasutada teleskoopkettsaagi väga vähese hooldusega.
Kiirelt toimiv kruvipingutiTeleskoopkettsaagi saab mugavaks hoiustamiseks kolmeks tükiks lahti võtta.
Praktiline õlarihm
- Raskuse optimaalne jaotus ei väsita kasutaja käsi ega õlgu.
Pikendusvarras
- Valmistatud kergest kiudklaasist – kuni 4 m kõrgusel asuvate okste lihtsaks saagimiseks.
Stabiilsuskonks
- Okste ohutuks ja täpseks saagimiseks.
Optimaalne 30-kraadine tera nurk
- Mugavaks tööks maapinnalt.
Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseks
- Ennetab teleskoopkettsae tahtmatut käivitamist.
Läbipaistev õlipaak
- Kasutaja saab õlitaset läbi kontrollakna jälgida.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Saeplaat (cm)
|20
|Tera nurk (°)
|30
|Keti kiirus (m/s)
|5,5
|Keti samm
|3/8" LP
|Ketimõõdik
|1,1 mm / 0,043"
|Ajamlülide arv
|33
|Õlipaagi maht (ml)
|50
|Garanteeritud müratase (dB(A))
|95
|Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2) (m/s²)
|1,3
|Tagasanga vibratsioon (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Pikkus pikendusvardaga (m)
|2,9
|Pikkus ilma pikendusvardata (m)
|2
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2980 x 95 x 187
*okste Ø: 5 cm
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Saeplaat
- Saekett
- Õlipudel
- Õlarihm
- Kuuskantvõti keti pingutamiseks
Seadmed
- ketikaitse
- Keti automaatne õlitamine
- Õlitaseme indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõrgemal asuvad oksad
- Väiksemate puude langetamiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.