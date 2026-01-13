Lehed ei lange puudelt ainult sügisel. Viljapuuõied ja -lehed, äraõitsenud lilleõied ja muud närtsinud taimed langevad murule, jalgradadele ja terrassidele. Siin on masin, mis muudab praktiliselt kõik tööd oluliselt lihtsamaks: puhur-imur BLV 18-200. Käepärasel seadmel on raskuse optimaalseks jaotamiseks kahe käe käepide ning masin kogub raskesti ligipääsetavatest nurkadest kokku isegi märjad lehed. Funktsionaalset, suure kogumiskotiga kolm-ühes seadet saab juhtida hoova abil, mistõttu on võimalik samaaegselt kasutada ka imemis- ja puhumisfunktsiooni. Õhuvoolu kiirust saab reguleerida vastavalt konkreetsele puhastustoimingule: see võib varieeruda õrnast õhuvoost kuni turbofunktsiooni abil saavutatava ülivõimsa õhuvooni. Kuigi seadme väljatöötamisel on keskendatud eelkõige selle kandmismugavusele ja ergonoomikale, on seadmel ka eemaldatavad juhtrullikud, mis muudavad töötamise tõhusamaks ja lihtsamaks, võimaldades väsimata töötada ka pikemate tööperioodide jooksul. Aku ei kuulu seadme komplekti.