Akutoitel lehepuhur- imur BLV 18-200 (Ilma aku ja laadijata)
Lehtede imemine, puhumine ja multšimine – akutoitel puhur-imur BLV 18-200 Battery suudab seda kõike, mistõttu on see masin asendamatu aia korrashoidmiseks. Turbofunktsiooni Turbo Boost töö kiirendamiseks.
Lehed ei lange puudelt ainult sügisel. Viljapuuõied ja -lehed, äraõitsenud lilleõied ja muud närtsinud taimed langevad murule, jalgradadele ja terrassidele. Siin on masin, mis muudab praktiliselt kõik tööd oluliselt lihtsamaks: puhur-imur BLV 18-200. Käepärasel seadmel on raskuse optimaalseks jaotamiseks kahe käe käepide ning masin kogub raskesti ligipääsetavatest nurkadest kokku isegi märjad lehed. Funktsionaalset, suure kogumiskotiga kolm-ühes seadet saab juhtida hoova abil, mistõttu on võimalik samaaegselt kasutada ka imemis- ja puhumisfunktsiooni. Õhuvoolu kiirust saab reguleerida vastavalt konkreetsele puhastustoimingule: see võib varieeruda õrnast õhuvoost kuni turbofunktsiooni abil saavutatava ülivõimsa õhuvooni. Kuigi seadme väljatöötamisel on keskendatud eelkõige selle kandmismugavusele ja ergonoomikale, on seadmel ka eemaldatavad juhtrullikud, mis muudavad töötamise tõhusamaks ja lihtsamaks, võimaldades väsimata töötada ka pikemate tööperioodide jooksul. Aku ei kuulu seadme komplekti.
Omadused ja tulu
Turbofunktsioon Turbo BoostAnnab ajutise lisavõimsuse imemis- ja puhumisfunktsioonile.
Kiiruse reguleerimineSõltuvalt ülesandest saab kiirust pidevalt reguleerida.
Hoob funktsiooni valimiseksPidev imemis- ja puhumisfunktsioonide vahetamine, võimalus kasutada ka kombineeritud funktsiooni.
Kahe käe käepide
- Tagab raskuse ideaalse jaotuse ja lihtsa käsitsemise.
Eemaldatavad juhtrullikud
- Muudab töö lihtsamaks ja samas ka efektiivsemaks.
45-liitrine kott
- Tagab katkestusteta töö pikkade perioodide vältel.
Harjadeta mootor
- Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Turbonupp
|jah
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Müratase töötamisel (dB(A))
|107
|Puhumisrežiimi kiirus (km/h)
|max. 200
|Imemisrežiimi kiirus (km/h)
|max. 130
|Kogumiskoti maht (l)
|45
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – puhumisfunktsioon (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – imemisfunktsioon (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Murukogumiskast
- Eemaldatavad juhtrullikud
- Õlarihm
Kasutusvaldkonnad
- Eemaldab lehed maja ümbrusest
- Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
- Rajad ümber maja
- 18 V + 18 V = 36 V võimsus
Lisatarvikud
