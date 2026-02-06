Akutoitel lehepuhur- imur BLV 36-240 (Ilma aku ja laadijata)
Kärcheri võimas puhur-imur BLV 36-240 Battery puhub, imeb ja hakib aiajäätmeid, sealhulgas ka rohelisi jäätmeid kiirusel kuni 240 km/h. Imi- ja puhumistorusid saab eraldi eemaldada.
Märjad lehed, muru ja hekilõikmed kleepuvad tõrksalt maapinnale. Märgi aiajäätmeid on keeruline maast kätte saada, eriti nurkadest. Selliste jääkide kiireks eemaldamiseks oleks vaja tervet puhastusmeeskonda. Või siis akutoitel puhurit-imurit BLV 36-240 Battery, mis suudab kõige sellega üksi hakkama saada. Suure võimsuse ja kuni 770 m³/h õhuvooluga seade eemaldab isegi märjad aiajäätmed. Töötamiseks vajalikku energiat saab hõlpsasti töökiiruse kaudu reguleerida: nii saab valida, kas kasutatakse maksimaalselt pikka tööaega või maksimaalset võimsust. Teise hoova abil saab vahetada puhumis- ja imemisseadistusi, mida saab kasutada ka koos. Imemisfunktsiooni kasutades tõmmatakse kõik aiajäätmed suurde lehekotti, kus need väikeseks hakitakse. Selleks, et kasutaja pikkade tööintervallide ajal ei väsiks, on seadmel ergonoomiline kahe käe käepide raskuse optimaalseks jaotamiseks ja eemaldatavad juhtrullikud. Need muudavad töö lihtsaks ja tõhusaks. Imi- ja puhumistorusid saab eraldi eemaldada. Aku ei kuulu komplekti.
Omadused ja tulu
Imi- ja puhumistorusid saab eraldi eemaldadaVaevata töö tänu raskuse vähendamisele (komponente saab ükshaaval eemaldada).
Kiiruse reguleerimineSõltuvalt ülesandest saab kiirust pidevalt reguleerida.
Hoob funktsiooni valimiseksPidev imemis- ja puhumisfunktsioonide vahetamine, võimalus kasutada ka kombineeritud funktsiooni.
Kahe käe käepide
- Tagab raskuse ideaalse jaotuse ja lihtsa käsitsemise.
Eemaldatavad juhtrullikud
- Muudab töö lihtsamaks ja samas ka efektiivsemaks.
45-liitrine kott
- Tagab katkestusteta töö pikkade perioodide vältel.
Metallist purustusketas
- Parandab hakkimisvõimsust ja pikendab seadme kasutusiga.
Harjadeta mootor
- Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
Eemaldatav lameotsak
- Täpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Turbonupp
|ei
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Müratase töötamisel (dB(A))
|104
|Puhumisrežiimi kiirus (km/h)
|max. 240
|Imemisrežiimi kiirus (km/h)
|max. 130
|Kogumiskoti maht (l)
|45
|Pinge (V)
|36
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – puhumisfunktsioon (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – imemisfunktsioon (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1290 x 230 x 380
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Eemaldatav lameotsak
- Murukogumiskast
- Eemaldatavad juhtrullikud
- Õlarihm
Kasutusvaldkonnad
- Eemaldab lehed maja ümbrusest
- Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
- Rajad ümber maja
- Koduaia ümbruse alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.