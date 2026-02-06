Märjad lehed, muru ja hekilõikmed kleepuvad tõrksalt maapinnale. Märgi aiajäätmeid on keeruline maast kätte saada, eriti nurkadest. Selliste jääkide kiireks eemaldamiseks oleks vaja tervet puhastusmeeskonda. Või siis akutoitel puhurit-imurit BLV 36-240 Battery, mis suudab kõige sellega üksi hakkama saada. Suure võimsuse ja kuni 770 m³/h õhuvooluga seade eemaldab isegi märjad aiajäätmed. Töötamiseks vajalikku energiat saab hõlpsasti töökiiruse kaudu reguleerida: nii saab valida, kas kasutatakse maksimaalselt pikka tööaega või maksimaalset võimsust. Teise hoova abil saab vahetada puhumis- ja imemisseadistusi, mida saab kasutada ka koos. Imemisfunktsiooni kasutades tõmmatakse kõik aiajäätmed suurde lehekotti, kus need väikeseks hakitakse. Selleks, et kasutaja pikkade tööintervallide ajal ei väsiks, on seadmel ergonoomiline kahe käe käepide raskuse optimaalseks jaotamiseks ja eemaldatavad juhtrullikud. Need muudavad töö lihtsaks ja tõhusaks. Imi- ja puhumistorusid saab eraldi eemaldada. Aku ei kuulu komplekti.