LBL 4 Battery Set
Saavutab maksimaalseks õhukiiruseks 250 km/h: võimas 36 V juhtmeta õhupuhur on varustatud kaheastmelise võimsuse reguleerimisnupuga. Tarnekomplekti kuulub aku ja aku kiirlaadija.
Võimas 36 V liitiumioonakuga juhtmeta Kärcheri lehepuhur on varustatud kaheastmelise võimsuse reguleerimisvõimalusega ja saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 250 km/h. Seade sobin ergonoomiliselt käega ja on väga hästi tasakaalustatud.
Omadused ja tulu
ÕhutoruLehtede ja lahtise mustuse efektiivne eemaldamine maja ümbruses ja garaažis.
Eemaldatav lameotsakTäpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimineMaksimaalne võimsus või maksimaalne tööaeg: Võimsuse saab kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele.
Integreeritud kaapimisserv
- Niisked lehed ja kinnitrambitud mustuse saab lahti kraapida kaapimisservaga.
Ergonoomilise kujuga
- Ideaalselt tasakaalustatud pingutusteta puhastamiseks.
Bajonettkinnitus
- Õhutoru saab hõlpsalt eemaldada nii, et seade võtab hoiustamisel vähem ruumi.
36 V Battery Power akuplatvorm
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Õhukiirus (km/h)
|max. 250
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|330
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Kiiruse seadistused
|2
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|48 / 78
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Õhutoru
- Lameotsak koos kaapimisservaga
Kasutusvaldkonnad
- Eemaldab lehed maja ümbrusest
- Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
- Rajad ümber maja
- Koduaia ümbruse alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.