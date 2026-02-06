LBL 4 Battery Set

Saavutab maksimaalseks õhukiiruseks 250 km/h: võimas 36 V juhtmeta õhupuhur on varustatud kaheastmelise võimsuse reguleerimisnupuga. Tarnekomplekti kuulub aku ja aku kiirlaadija.

Võimas 36 V liitiumioonakuga juhtmeta Kärcheri lehepuhur on varustatud kaheastmelise võimsuse reguleerimisvõimalusega ja saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 250 km/h. Seade sobin ergonoomiliselt käega ja on väga hästi tasakaalustatud.

Omadused ja tulu
LBL 4 Battery Set: Õhutoru
Õhutoru
Lehtede ja lahtise mustuse efektiivne eemaldamine maja ümbruses ja garaažis.
LBL 4 Battery Set: Eemaldatav lameotsak
Eemaldatav lameotsak
Täpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
LBL 4 Battery Set: Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
Maksimaalne võimsus või maksimaalne tööaeg: Võimsuse saab kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele.
Integreeritud kaapimisserv
  • Niisked lehed ja kinnitrambitud mustuse saab lahti kraapida kaapimisservaga.
Ergonoomilise kujuga
  • Ideaalselt tasakaalustatud pingutusteta puhastamiseks.
Bajonettkinnitus
  • Õhutoru saab hõlpsalt eemaldada nii, et seade võtab hoiustamisel vähem ruumi.
36 V Battery Power akuplatvorm
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Õhukiirus (km/h) max. 250
Õhu läbilaskevõime (m³/h) 330
Kiiruse reguleerimine jah
Kiiruse seadistused 2
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 36
Mahutavus (Ah) 2,5
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) max. 550 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 15 (2,5 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 48 / 78
Väljundi võimsus (A) 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,2
Kaal, sh pakend (kg) 4,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 36 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
  • Õhutoru
  • Lameotsak koos kaapimisservaga
LBL 4 Battery Set
Kasutusvaldkonnad
  • Eemaldab lehed maja ümbrusest
  • Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
  • Rajad ümber maja
  • Koduaia ümbruse alad
Lisatarvikud
