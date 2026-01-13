Akutoitel muru- ja põõsakäärid GSH 18-20 (Ilma aku ja laadijata)
Akutoitel muru- ja põõsakäärid GSH 18-20 Battery aitab lõigata muruservi ja kujundada kauneid põõsaid. Täpsete lõiketulemuste saavutamiseks.
Aedniku silm lausa puhkab puhastel servadel ja konkreetsetel vormidel, mis annavad aial hoolitsetud väljanägemise. Kuid niites kivide, jalgradade või terrassi ääri muruniidukiga, ei suuda muruniiduk kunagi tagada ilusasti puhtaks lõigatud serva. Siin tulevad appi akutoitel muru- ja põõsakäärid GSH 18-20 Battery. 12 cm laiune tera pügab muruääred ülima täpsusega. Seadme väike kaal ja võimas aku muudavad selle ideaalseks tööriistaks, millega saab pikalt peatumata töötada ja mis tagab võimsa lõikejõu. Ja see ei ole veel kõik: kui lõikurile kinnitada õige tera, saab sellega kujundada ka põõsaid. 20 cm laiust põõsatera, millel on topeltservaga teemantteritatud tera, saab kiiresti kruvisüsteemi abil seadmele kinnitada, ilma et selleks oleks vaja tööriistu. Kui pika muruga servad ja väljatungivad oksakesed on lõigatud, saab selle mitmekülgse kaks-ühes tööriista kuuri või garaaži üles riputada, kuna selle terakaitse sees on mugav riputusauk. Hoiustage käärid ruumisäästlikult kuni järgmise kasutuskorrani.
Omadused ja tulu
Kaks-ühes funktsioonMuru- ja põõsaterade lihtne vahetamine vastavalt tehtavale tööle.
Tera vahetamine ilma tööriistadetaTänu nutikalt disainitud kruvisüsteemile.
Teemantteritatud terad, millel on kahepoolsed lõikeservadTagab täpsed tulemused.
Tera otsa kaitse ja riputusaas
- Ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Ergonoomiline käepideme disain
- Mugav hoida isegi mahukamate tööde teostamise ajal.
Ohutuslüliti
- Ennetab muru- ja põõsalõikuri tahtmatut käivitamist.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD-ekraaniga reaalajatehnoloogia: ekraanile kuvatakse allesjäänud tööaeg, laadimise lõpuni kuluv aeg ja aku võimsus. Kauakestev ja võimas tänu liitiumioonelemendid. Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 18 V platvormiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Põõsatera lõikepikkus (cm)
|20
|Põõsatera hammaste samm (mm)
|10
|Murutera lõikelaius (cm)
|12
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – põõsa lõikamine* (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – muru lõikamine (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|582 x 100 x 174
*Jooksvad meetrid, tera pikkus
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Põõsatera
- Murutera
- Tera kaitse
Seadmed
- Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
- Muru servad
- Põõsaste pügamiseks ja kujundamiseks.
- Põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.