Aedniku silm lausa puhkab puhastel servadel ja konkreetsetel vormidel, mis annavad aial hoolitsetud väljanägemise. Kuid niites kivide, jalgradade või terrassi ääri muruniidukiga, ei suuda muruniiduk kunagi tagada ilusasti puhtaks lõigatud serva. Siin tulevad appi akutoitel muru- ja põõsakäärid GSH 18-20 Battery. 12 cm laiune tera pügab muruääred ülima täpsusega. Seadme väike kaal ja võimas aku muudavad selle ideaalseks tööriistaks, millega saab pikalt peatumata töötada ja mis tagab võimsa lõikejõu. Ja see ei ole veel kõik: kui lõikurile kinnitada õige tera, saab sellega kujundada ka põõsaid. 20 cm laiust põõsatera, millel on topeltservaga teemantteritatud tera, saab kiiresti kruvisüsteemi abil seadmele kinnitada, ilma et selleks oleks vaja tööriistu. Kui pika muruga servad ja väljatungivad oksakesed on lõigatud, saab selle mitmekülgse kaks-ühes tööriista kuuri või garaaži üles riputada, kuna selle terakaitse sees on mugav riputusauk. Hoiustage käärid ruumisäästlikult kuni järgmise kasutuskorrani.