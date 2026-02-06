Akutoitega murutrimmer LTR 3-18 Dual on eriti võimas ja mugav lahendus murude ja muruäärte täpseks trimmimiseks. Võimas 36-voldine mootor saab kogu vajaliku energia kahest 18-voldisest liitiumioonakust ja pakub muljetavaldavat jõudlust. Reguleeritav kahest osast koosnev käepide ja trimmeri varre teleskoopfunktsioon on loodud ergonoomikat silmas pidades. Pöörlev lõikeniit tagab täpse murulõikuse ning püsib tänu kokkupandavale taimekaitsmele taimedest ja puudest ohutus kauguses. Olgu tegemist kitsaste nurkade või raskesti ligipääsetavate kohtadega aias – see akutoitega trimmer saab hakkama iga väljakutsega. Kuna trimmeri pea nurka saab samuti reguleerida, on võimalik saavutada puhas trimmitulemus ka takistuste alt või nõlvakutel töötades. Trimmeri niidi automaatne reguleerimine tagab täiusliku niidipikkuse ja täpse lõike iga kord.