LTR 3-18 Dual
Võimas, tõhus ja mugav – kahe 18 V akuga töötav suure jõudlusega 36 V mootor muudab muru trimmimise nauditavaks. Äärmiselt tõhus ka pika muru puhul.
Akutoitega murutrimmer LTR 3-18 Dual on eriti võimas ja mugav lahendus murude ja muruäärte täpseks trimmimiseks. Võimas 36-voldine mootor saab kogu vajaliku energia kahest 18-voldisest liitiumioonakust ja pakub muljetavaldavat jõudlust. Reguleeritav kahest osast koosnev käepide ja trimmeri varre teleskoopfunktsioon on loodud ergonoomikat silmas pidades. Pöörlev lõikeniit tagab täpse murulõikuse ning püsib tänu kokkupandavale taimekaitsmele taimedest ja puudest ohutus kauguses. Olgu tegemist kitsaste nurkade või raskesti ligipääsetavate kohtadega aias – see akutoitega trimmer saab hakkama iga väljakutsega. Kuna trimmeri pea nurka saab samuti reguleerida, on võimalik saavutada puhas trimmitulemus ka takistuste alt või nõlvakutel töötades. Trimmeri niidi automaatne reguleerimine tagab täiusliku niidipikkuse ja täpse lõike iga kord.
Omadused ja tulu
Tõhus lõikesüsteem
- Lõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks.
- Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Lõikab ka äärtest
- Pöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Reguleeritav trimmeripea
- Ergonoomiline trimmerdamine isegi madalate esemete, nt aiapinkide alt.
Väljatõmmatav taimekaitse
- Kaitseb taimi kahjustuste eest, kui trimmerdatakse lillepeenarde äärtest või puude lähedalt.
Teleskoopkäepide
- Reguleeritav vastavalt kasutaja pikkusele. Tagab püstise tööasendi, mis ennetab seljavalu ja -vigastuste teket.
Ergonoomiline käepideme disain
- Kummikattega käepide tagab turvalise haarde ja kasutusmugavuse.
- Kaheosalise käepideme nurk on reguleeritav ergonoomilise ja pingevaba kehahoiaku tagamiseks.
Jõhvi automaatne pikendamine
- Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
- Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
- Kahte vahetatavat akut saab kasutada kõigi teiste seadmetega 18 V Kärcher Battery Power platvormil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mootori pinge (V)
|36
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikediameeter (cm)
|30
|Trimmeri lõikur
|Liinipea
|Jõhvi pikendus
|automaatne
|Lõikejõhvi geomeetria
|keeratud
|Joone diameeter (mm)
|2
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Kiirus (rpm)
|8000
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 350 x 1285
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Õlarihm
Seadmed
- Pool
- Taimekaitse
- Nurga reguleerimine
- Täiendav käepide
- Pöörlev trimmeripea
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad
