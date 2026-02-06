Tõhusus, täpsus ja mugavus – kõik ühendatud ühes seadmes. Akutoitega murutrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set muudab aiatöö meeldivaks. Võimas 36-voldine mootor saab kogu vajaliku energia kahest 18-voldisest liitiumioonakust ja pakub muljetavaldavat jõudlust. Reguleeritav kahest osast koosnev käepide ja varre teleskoopdisain muudavad seadme mugavaks käsitseda, kuna seadet saab alati kasutada seljale säästlikus püstises asendis. Olgu tegemist suurte alade või raskesti ligipääsetavate nurkadega, see akutoitega murutrimmer saab kõigega hõlpsalt hakkama. Pöörlev lõikeniit tagab murul täpse lõike, samal ajal kui kokkupandav taimekaitse tagab, et taimed ja puud jäävad kasutamise ajal kaitstuks. Trimmeri pea nurka saab reguleerida vastavalt vajadusele takistuste alt või nõlvakutel trimmimiseks. Kaks laetavat akut ja kiirlaadija kuuluvad tarnekomplekti.