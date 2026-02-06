LTR 3-18 Dual Battery Set
Universaalne ja võimas – trimmib pikka muru tõhusalt võimsa 36 V mootoriga ja lõikab need ebamugavad alad, kuhu muruniiduk ei ulatu. Kaasas kaks 18 V akut ja akulaadija.
Tõhusus, täpsus ja mugavus – kõik ühendatud ühes seadmes. Akutoitega murutrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set muudab aiatöö meeldivaks. Võimas 36-voldine mootor saab kogu vajaliku energia kahest 18-voldisest liitiumioonakust ja pakub muljetavaldavat jõudlust. Reguleeritav kahest osast koosnev käepide ja varre teleskoopdisain muudavad seadme mugavaks käsitseda, kuna seadet saab alati kasutada seljale säästlikus püstises asendis. Olgu tegemist suurte alade või raskesti ligipääsetavate nurkadega, see akutoitega murutrimmer saab kõigega hõlpsalt hakkama. Pöörlev lõikeniit tagab murul täpse lõike, samal ajal kui kokkupandav taimekaitse tagab, et taimed ja puud jäävad kasutamise ajal kaitstuks. Trimmeri pea nurka saab reguleerida vastavalt vajadusele takistuste alt või nõlvakutel trimmimiseks. Kaks laetavat akut ja kiirlaadija kuuluvad tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Tõhus lõikesüsteem
- Lõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks.
- Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Lõikab ka äärtest
- Pöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Reguleeritav trimmeripea
- Ergonoomiline trimmerdamine isegi madalate esemete, nt aiapinkide alt.
Väljatõmmatav taimekaitse
- Kaitseb taimi kahjustuste eest, kui trimmerdatakse lillepeenarde äärtest või puude lähedalt.
Teleskoopkäepide
- Reguleeritav vastavalt kasutaja pikkusele. Tagab püstise tööasendi, mis ennetab seljavalu ja -vigastuste teket.
Ergonoomiline käepideme disain
- Kummikattega käepide tagab turvalise haarde ja kasutusmugavuse.
- Kaheosalise käepideme nurk on reguleeritav ergonoomilise ja pingevaba kehahoiaku tagamiseks.
Jõhvi automaatne pikendamine
- Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
- Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
- Kahte vahetatavat akut saab kasutada kõigi teiste seadmetega 18 V Kärcher Battery Power platvormil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mootori pinge (V)
|36
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikediameeter (cm)
|30
|Trimmeri lõikur
|Liinipea
|Jõhvi pikendus
|automaatne
|Lõikejõhvi geomeetria
|keeratud
|Joone diameeter (mm)
|2
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Kiirus (rpm)
|8000
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 83
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 350 x 1285
Scope of supply
- Versioon: Kaasas akud ja laadija
- Aku: 18 V / 2,0 Ah Battery Power aku (2 tk)
- Laadija: 18 V akutoitega kiirlaadija (2 tk.)
- Õlarihm
Seadmed
- Pool
- Taimekaitse
- Nurga reguleerimine
- Täiendav käepide
- Pöörlev trimmeripea
