Akutoitel murutrimmeri LRT 18-25 Battery keeratud lõikejõhv tagab muru trimmerdamisel maksimaalse täpsuse. Töökindel ja vaikne seade, mis ulatub vaevata aia kõigisse kitsastesse vahedesse ja nurkadesse, jättes tänu oma servade lõikamise funktsioonile jalgradade ja terrasside ääred puhtaks ja viimistletuks. Jõhvi automaatse reguleerimise funktsioon tagab selle, et jõhv on alati ideaalse pikkusega. Selle kerge kaal ja kahe käe käepide muudavad seadme hoidmise ja kasutamise väga ergonoomiliseks. Komplekti kuulub üks aku ja akulaadija.