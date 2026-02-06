Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga
Akutoitel murutrimmeri LTR 18-25 komplekt, kuhu kuulub ka aku ja akulaadija. Eriti kerge seade, mida on tänu ergonoomilisele käepidemele väga lihtne kasutada.
Akutoitel murutrimmeri LRT 18-25 Battery keeratud lõikejõhv tagab muru trimmerdamisel maksimaalse täpsuse. Töökindel ja vaikne seade, mis ulatub vaevata aia kõigisse kitsastesse vahedesse ja nurkadesse, jättes tänu oma servade lõikamise funktsioonile jalgradade ja terrasside ääred puhtaks ja viimistletuks. Jõhvi automaatse reguleerimise funktsioon tagab selle, et jõhv on alati ideaalse pikkusega. Selle kerge kaal ja kahe käe käepide muudavad seadme hoidmise ja kasutamise väga ergonoomiliseks. Komplekti kuulub üks aku ja akulaadija.
Omadused ja tulu
Tõhus lõikesüsteemLõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks. Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Lõikab ka äärtestPöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
KergeSeadme väike kaal muudab muru trimmerdamise lihtsamaks.
Jõhvi automaatne pikendamine
- Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Ergonoomiline käepideme disain
- Mugav ja selga säästev tööasend tänu kahe käe käepidemele.
Käepärane kaitsekate
- Kaitsekate kaitseb kasutajat trimmerist paiskuvate muruosakeste eest.
- Lisatarvikutena tellitavad tugijalad muudavad trimmeri käest panemise tööpauside ajaks lihtsamaks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
- Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikediameeter (cm)
|25
|Trimmeri lõikur
|Liinipea
|Jõhvi pikendus
|automaatne
|Lõikejõhvi geomeetria
|keeratud
|Joone diameeter (mm)
|1,6
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Kiirus (rpm)
|9500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1184 x 296 x 386
*Muru äär
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
Seadmed
- Pool
- Täiendav käepide
- Pöörlev trimmeripea
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.