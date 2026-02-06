Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga

Akutoitel murutrimmeri LTR 18-25 komplekt, kuhu kuulub ka aku ja akulaadija. Eriti kerge seade, mida on tänu ergonoomilisele käepidemele väga lihtne kasutada.

Akutoitel murutrimmeri LRT 18-25 Battery keeratud lõikejõhv tagab muru trimmerdamisel maksimaalse täpsuse. Töökindel ja vaikne seade, mis ulatub vaevata aia kõigisse kitsastesse vahedesse ja nurkadesse, jättes tänu oma servade lõikamise funktsioonile jalgradade ja terrasside ääred puhtaks ja viimistletuks. Jõhvi automaatse reguleerimise funktsioon tagab selle, et jõhv on alati ideaalse pikkusega. Selle kerge kaal ja kahe käe käepide muudavad seadme hoidmise ja kasutamise väga ergonoomiliseks. Komplekti kuulub üks aku ja akulaadija.

Omadused ja tulu
Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga: Tõhus lõikesüsteem
Tõhus lõikesüsteem
Lõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks. Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga: Lõikab ka äärtest
Lõikab ka äärtest
Pöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga: Kerge
Kerge
Seadme väike kaal muudab muru trimmerdamise lihtsamaks.
Jõhvi automaatne pikendamine
  • Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Mugav ja selga säästev tööasend tänu kahe käe käepidemele.
Käepärane kaitsekate
  • Kaitsekate kaitseb kasutajat trimmerist paiskuvate muruosakeste eest.
  • Lisatarvikutena tellitavad tugijalad muudavad trimmeri käest panemise tööpauside ajaks lihtsamaks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
  • Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõikediameeter (cm) 25
Trimmeri lõikur Liinipea
Jõhvi pikendus automaatne
Lõikejõhvi geomeetria keeratud
Joone diameeter (mm) 1,6
Kiiruse reguleerimine ei
Kiirus (rpm) 9500
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 300 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 30 (2,5 Ah)
Laadimisaeg standardlaadijaga (min) 300
Väljundi võimsus (A) 0,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1,6
Kaal, sh pakend (kg) 3,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1184 x 296 x 386

*Muru äär

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)

Seadmed

  • Pool
  • Täiendav käepide
  • Pöörlev trimmeripea
Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga
Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga
Murutrimmer LTR 18-25 aku komplektiga
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
  • Muru servad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.