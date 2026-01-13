WRE 18-55 Battery
Sambla ja umbrohu eemaldamiseks kõvadelt pindadelt: akutoitel umbrohueemaldaja WRE 18-55, millel on uuenduslik harjapea, juhik ja tööriistadeta harjariba vahetamise süsteem.
Akutoitel umbrohueemaldaja WRE 18-55 muudab umbrohu eemaldamise innovatiivseks ja ei koorma selga. Koos võimsa mootori ja harja kiire pöörlemiskiirusega tagab reguleeritav, äärmiselt tõhusate nailonharjastega harjapea kuiva sambla ja umbrohu vaevatu eemaldamise kõvadelt pindadelt. Lisaks saab harjariba lihtsasti uue lukustussüsteemi abil täiesti tööriistadeta vahetada. Akutoitel umbrohueemaldaja ergonoomiline disain tagab mugava töö, ilma et peaksite maas ringi roomama. Aku ja akulaadija seadme komplekti ei kuulu.
Omadused ja tulu
Uudne nailonhariSpetsiaalselt joondatud nailonharjased ja harja suur pöörlemiskiirus kuiva sambla ja umbrohu pinnapealseks eemaldamiseks.
LähedusandurKorgil olev 360° pöörlev poolkera tagab optimaalse tööasendi, mis ei väsita selga.
Harjaste väljavahetamine ilma lisatööriistadetaKulunud harjariba lihtne vahetamine.
Pööratav puhastuspea
- Nurki saab reguleerida eraldi vastavalt erinevatele puhastustingimustele ja olenevalt inimese pikkusest.
Alumiiniumist teleskoopkäepide
- Võimaldab töötamist püstasendis, ka erineva pikkusega inimestel.
Ergonoomiline käepideme disain
- Mugav tööasend, mis mõjub hästi ka teie seljale.
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse
- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Tagab maksimaalse mobiilsuse ja paindlikkuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Harja kiirus (rpm)
|2300 - 2800
|Harja läbimõõt (mm)
|180
|Harjaste materjal
|Nailon
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 15 (2,5 Ah) / u. 30 (5,0 Ah)
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Harjaspind: 2 tk.
Seadmed
- Pritsmekaitse
- Parkimisasend
- Alumiiniumist teleskoopkäepide
- Riputusaas hoiustamiseks
- Ohutuslüliti
Kasutusvaldkonnad
- Sammal
- Umbrohud
- Kivipinnad
Lisatarvikud
