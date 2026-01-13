WRE 18-55 Battery

Sambla ja umbrohu eemaldamiseks kõvadelt pindadelt: akutoitel umbrohueemaldaja WRE 18-55, millel on uuenduslik harjapea, juhik ja tööriistadeta harjariba vahetamise süsteem.

Akutoitel umbrohueemaldaja WRE 18-55 muudab umbrohu eemaldamise innovatiivseks ja ei koorma selga. Koos võimsa mootori ja harja kiire pöörlemiskiirusega tagab reguleeritav, äärmiselt tõhusate nailonharjastega harjapea kuiva sambla ja umbrohu vaevatu eemaldamise kõvadelt pindadelt. Lisaks saab harjariba lihtsasti uue lukustussüsteemi abil täiesti tööriistadeta vahetada. Akutoitel umbrohueemaldaja ergonoomiline disain tagab mugava töö, ilma et peaksite maas ringi roomama. Aku ja akulaadija seadme komplekti ei kuulu.

Omadused ja tulu
WRE 18-55 Battery: Uudne nailonhari
Spetsiaalselt joondatud nailonharjased ja harja suur pöörlemiskiirus kuiva sambla ja umbrohu pinnapealseks eemaldamiseks.
WRE 18-55 Battery: Lähedusandur
Korgil olev 360° pöörlev poolkera tagab optimaalse tööasendi, mis ei väsita selga.
WRE 18-55 Battery: Harjaste väljavahetamine ilma lisatööriistadeta
Kulunud harjariba lihtne vahetamine.
Pööratav puhastuspea
  • Nurki saab reguleerida eraldi vastavalt erinevatele puhastustingimustele ja olenevalt inimese pikkusest.
Alumiiniumist teleskoopkäepide
  • Võimaldab töötamist püstasendis, ka erineva pikkusega inimestel.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Mugav tööasend, mis mõjub hästi ka teie seljale.
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse
  • Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Tagab maksimaalse mobiilsuse ja paindlikkuse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Harja kiirus (rpm) 2300 - 2800
Harja läbimõõt (mm) 180
Harjaste materjal Nailon
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) u. 15 (2,5 Ah) / u. 30 (5,0 Ah)
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,9
Kaal, sh pakend (kg) 4,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1320 x 230 x 380

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Harjaspind: 2 tk.

Seadmed

  • Pritsmekaitse
  • Parkimisasend
  • Alumiiniumist teleskoopkäepide
  • Riputusaas hoiustamiseks
  • Ohutuslüliti
Kasutusvaldkonnad
  • Sammal
  • Umbrohud
  • Kivipinnad
Lisatarvikud
