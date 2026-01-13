Akutoitel umbrohueemaldaja WRE 18-55 muudab umbrohu eemaldamise innovatiivseks ja ei koorma selga. Koos võimsa mootori ja harja kiire pöörlemiskiirusega tagab reguleeritav, äärmiselt tõhusate nailonharjastega harjapea kuiva sambla ja umbrohu vaevatu eemaldamise kõvadelt pindadelt. Lisaks saab harjariba lihtsasti uue lukustussüsteemi abil täiesti tööriistadeta vahetada. Akutoitel umbrohueemaldaja ergonoomiline disain tagab mugava töö, ilma et peaksite maas ringi roomama. Aku ja akulaadija seadme komplekti ei kuulu.