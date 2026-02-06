Lõpuks ometi saate tüütu sambla ja umbrohu eemaldada ilma selga ja põlvi koormamata: Kärcher on selleks loonud akutoitel ergonoomilise umbrohueemaldaja WRE 18-55 Battery Set. Seadme komplekti kuuluvad ka aku ja akulaadija. Tänu innovatiivsele harjakontseptsioonile, mille vahetamine ei nõua tööriistu, ei ole samblal ja umbrohul enam pääsu – need saab vaevata eemaldada sillutatud jalgradadelt ja siseõuedelt kõikjal ümber maja. Lisaks saab harjariba lihtsasti uue lukustussüsteemi abil täiesti tööriistadeta vahetada. Akutoitel umbrohueemaldaja ergonoomiline disain tagab mugava töö, ilma et peaksite maas ringi roomama.