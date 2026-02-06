WRE 18-55 Battery Set
Aku ja akulaadija kuuluvad komplekti: umbrohueemaldaja WRE 18-55 Battery Set sambla ja umbrohu eemaldamiseks pindadelt. Ideaalne jalgradade, terrasside ja sissepääsuteede puhastamiseks.
Lõpuks ometi saate tüütu sambla ja umbrohu eemaldada ilma selga ja põlvi koormamata: Kärcher on selleks loonud akutoitel ergonoomilise umbrohueemaldaja WRE 18-55 Battery Set. Seadme komplekti kuuluvad ka aku ja akulaadija. Tänu innovatiivsele harjakontseptsioonile, mille vahetamine ei nõua tööriistu, ei ole samblal ja umbrohul enam pääsu – need saab vaevata eemaldada sillutatud jalgradadelt ja siseõuedelt kõikjal ümber maja. Lisaks saab harjariba lihtsasti uue lukustussüsteemi abil täiesti tööriistadeta vahetada. Akutoitel umbrohueemaldaja ergonoomiline disain tagab mugava töö, ilma et peaksite maas ringi roomama.
Omadused ja tulu
Uudne nailonhariSpetsiaalselt joondatud nailonharjased ja harja suur pöörlemiskiirus kuiva sambla ja umbrohu pinnapealseks eemaldamiseks.
LähedusandurKorgil olev 360° pöörlev poolkera tagab optimaalse tööasendi, mis ei väsita selga.
Harjaste väljavahetamine ilma lisatööriistadetaKulunud harjariba lihtne vahetamine.
Pööratav puhastuspea
- Nurki saab individuaalselt kohandada, et need sobiksid erinevate puhastustoimingutega ja erinevat kasvu kasutajatega.
Alumiiniumist teleskoopkäepide
- Võimaldab töötamist püstasendis, ka erineva pikkusega inimestel.
Ergonoomiline käepideme disain
- Mugav tööasend, mis mõjub hästi ka teie seljale.
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse
- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Tagab maksimaalse mobiilsuse ja paindlikkuse.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Harja kiirus (rpm)
|2300 - 2800
|Harja läbimõõt (mm)
|180
|Harjaste materjal
|Nailon
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 15 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1320 x 230 x 380
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Harjaspind: 2 tk.
Seadmed
- Pritsmekaitse
- Parkimisasend
- Alumiiniumist teleskoopkäepide
- Riputusaas hoiustamiseks
- Ohutuslüliti
Kasutusvaldkonnad
- Sammal
- Umbrohud
- Kivipinnad
