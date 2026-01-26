Käepärane akutoitel multifunktsionaalne lamp tagab paremad valgustingimused kõikjal, kus on vaja rohkem valgust, olgu siis tööl või vabal ajal. Kahe heledustaseme ja maksimaalselt 280 luumeniga lampi saab reguleerida vastavalt erinevatele rakendustele. Paindlikul pöörataval valgustipeal on kaks liigendit, et suunata valgus täpselt sinna, kuhu vaja. Kandesanga abil on akulampi lihtne ümber tõsta. Saab kasutada toitepangana veelgi suurema funktsionaalsuse saavutamiseks: väikeseid elektroonikaseadmeid, nagu nutitelefonid või tahvelarvutid, saab laadida ühest USB-A ja ühest USB-C pordist. USB-aktiveerimisnupp takistab ooterežiimi toidet, kui USB-porte ei kasutata. Pärast 30 sekundit, kui seadet pole ühendatud, lülituvad USB-pordid välja, et aku enneaegselt ei tühjeneks.