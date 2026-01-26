Akutoitel multifunktsionaalne lamp MFL 2-18
Akutoitel multifunktsionaalne lamp toob valguse pimedusse kõikjal, kus seda vajatakse. Sisaldab toitepanga funktsiooni elektrooniliste seadmete, näiteks nutitelefonide või tahvelarvutite laadimiseks.
Käepärane akutoitel multifunktsionaalne lamp tagab paremad valgustingimused kõikjal, kus on vaja rohkem valgust, olgu siis tööl või vabal ajal. Kahe heledustaseme ja maksimaalselt 280 luumeniga lampi saab reguleerida vastavalt erinevatele rakendustele. Paindlikul pöörataval valgustipeal on kaks liigendit, et suunata valgus täpselt sinna, kuhu vaja. Kandesanga abil on akulampi lihtne ümber tõsta. Saab kasutada toitepangana veelgi suurema funktsionaalsuse saavutamiseks: väikeseid elektroonikaseadmeid, nagu nutitelefonid või tahvelarvutid, saab laadida ühest USB-A ja ühest USB-C pordist. USB-aktiveerimisnupp takistab ooterežiimi toidet, kui USB-porte ei kasutata. Pärast 30 sekundit, kui seadet pole ühendatud, lülituvad USB-pordid välja, et aku enneaegselt ei tühjeneks.
Omadused ja tulu
Kaks heleduse tasetHeledust saab reguleerida vastavalt rakenduse olukorrale, olenevalt sellest, kas soovitakse maksimaalset heledust või hämarat valgust. Maksimaalne valgusvõimsus 280 luumenit.
Paindlik kahe liigendiga pööratav valgustipeaValgust saab optimaalseks valgustamiseks suunata mis tahes nurga all, olenemata aku lambi asendist.
Integreeritud toitepank1 × USB-A ja 1 × USB-C. Saab kasutada väikeste elektroonikaseadmete (nt nutitelefonid või tahvelarvutid) laadimiseks, kui toiteühendus puudub.
Mugav kandesang
- Kompaktne suurus, lihtne kaasas kanda.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Seadet saab kasutada Kärcheri mistahes 18 V akuga Battery Power.
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Heleduse tasemed
|2
|Valgusvoog (lm)
|max. 280
|USB-A väljundvõimsus (A)
|0,5
|USB-C väljundvõimsus (A)
|2
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|100 x 102 x 199
Seadmed
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- USB-A port
- USB-C port
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Pööning
- Kelder
- Töökoda
- Rõdu
- Terrass
- liikvel olles
- Telgid/matkavarustus
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.