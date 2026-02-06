Aknapesurobot RCW 2
Aknapesurobot RCW 2 puhastab vaevata suured ja raskesti ligipääsetavad aknad, samas kui mikrokiust puhastuslapid ja kaks pihustusdüüsi tagavad alati veatu tulemuse.
Aknapesurobot RCW 2 asendab käsitsi aknapesu ja tagab automaatselt selge, triibuvaba vaate. Tänu võimsale vaakumtehnoloogiale garanteerib RCW 2 kindla püsimise kõigil siledatel pindadel, olles ideaalne suurte ja raskesti ligipääsetavate akende ning peeglite jaoks. Süstemaatiline navigeerimine ning kaks raami- ja objektituvastuse sensorit tagavad kiire ja usaldusväärse puhastuse. Kaks pöörlevat ketast koos mikrokiust puhastuslappidega imiteerivad käsitsi pühkimist, tagades säravalt puhta tulemuse. Kaks ultraheli-pihustusdüüsi tekitavad peene pesuvahendi udu, mis pihustatakse täpselt aknaklaasile ilma tilkumiseta. Sõltuvalt puhastusülesandest saab valida nelja automaatse ja ühe manuaalse režiimi vahel, mida on mugav juhtida kaugjuhtimispuldiga. Lisaks annavad LED-signaalid ja häälväljund igal ajal teavet seadme oleku kohta. Kaasasolev aknapuhastusvahend RM 503 eemaldab usaldusväärselt mustuse, kuivab triibuvabalt ja laseb vihmal kiiremini maha voolata, tagades kauakestva puhtuse. Isegi voolukatkestuse korral püsib RCW 2 tänu akuvarule ja turvaköiele klaasi küljes.
Omadused ja tulu
Süstemaatiline navigeeriminePuhastab süstemaatiliselt kogu pinna, jätmata ühtegi kohta vahele. Liikumissuund muutub automaatselt, kui robot puutub kokku takistustega Naaseb automaatselt algpositsioonile.
Automaatne pesuvahendi pealekandmineKaks ultraheli-pihustusdüüsi tagavad aknaklaasi tilkumisvaba niisutamise. Kaasasolev aknapuhastusvahend tagab triibuvaba läkke ja laseb vihmal kiiremini maha voolata, lükates edasi uue mustuse tekkimist.
Kõrge turvastandardKindel püsimine tänu usaldusväärsele vaakumtehnoloogiale ja täiendavale turvasüsteemile Täiendav kaitse tänu integreeritud akuvarule, mis hoiab aknapesuroboti kindlalt aknaklaasi küljes isegi voolukatkestuse korral.
Nutikas kaugjuhtimispult lihtsaks kasutamiseks ja jälgimiseks
- 4 automaatset režiimi iga puhastusülesande tõhusaks täitmiseks: kiire puhastus, intensiivne puhastus, punktpuhastus ja poleerimine.
- Võimalik on ka manuaalne juhtimine.
Intuitiivne kasutajaliides
- ON/OFF-nupp lihtsaks kasutamiseks.
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Alati hästi informeeritud: oluline teave või hetkeolek edastatakse häälväljundi kaudu.
Kaks sensorit raami ja objektide tuvastamiseks
- Aknaraamide ja muude takistuste usaldusväärne tuvastamine.
Kvaliteetsest mikrokiust puhastuslapid
- Lapi pehmed mikrokiud koguvad mustuse optimaalselt endasse
- Masinpestav temperatuuril kuni 40 °C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusvahendi paagi maht (ml)
|70
|Puhastusjõudlus (m²/min)
|0,33
|Imemisvõimsus (Pa)
|3300
|Maksimaalne imemisvõimsus (Pa)
|5000
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 76
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Akna suurus (L x K) (cm)
|35 x 35
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|292 x 160 x 71
Scope of supply
- Pult
- Täitepudel
- Puhastuslapp: 3 Paari
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 125 ml
Seadmed
- Kiirpuhastusrežiim
- Intensiivpuhastusrežiim
- Punktpuhastusrežiim
- Viimistlusrežiim (või Poleerimisrežiim)
- Manuaalne puhastusrežiim
- Häälväljund
- Turvaköis
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Klaaspindade triibuvaba poleerimine
- Peeglid
- Siledad pinnad
