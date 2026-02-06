Aknapesurobot RCW 2 Extra+ asendab käsitsi aknapesu ja tagab automaatselt selge, triibuvaba vaate. Tänu võimsale vaakumtehnoloogiale garanteerib RCW 2 Extra+ kindla püsimise kõigil siledatel pindadel, olles ideaalne suurte ja raskesti ligipääsetavate akende ning peeglite jaoks. Süstemaatiline navigeerimine ning kaks raami- ja objektituvastuse sensorit tagavad kiire ja usaldusväärse puhastuse. Kaks pöörlevat ketast koos mikrokiust puhastuslappidega imiteerivad käsitsi pühkimist, tagades säravalt puhta tulemuse. Kaks ultraheli-pihustusdüüsi tekitavad peene pesuvahendi udu, mis pihustatakse täpselt aknaklaasile ilma tilkumiseta. Sõltuvalt puhastusülesandest saab valida nelja automaatse ja ühe manuaalse režiimi vahel, mida on mugav juhtida kaugjuhtimispuldiga. Lisaks annavad LED-signaalid ja häälväljund igal ajal teavet seadme oleku kohta. Kaasasolev aknapuhastusvahend RM 503 eemaldab usaldusväärselt mustuse, kuivab triibuvabalt ja laseb vihmal kiiremini maha voolata, tagades kauakestva puhtuse. Isegi voolukatkestuse korral püsib RCW 2 Extra+ tänu akuvarule ja turvaköiele klaasi küljes.