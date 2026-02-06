Aknapesurobot RCW 4
Aknapesurobot RCW 4 puhastab vaevata suured, raskesti ligipääsetavad ja raamita aknad ning tagab tänu lapi pidevale niisutamisele triibuvaba puhtuse.
Aknapesurobot RCW 4 asendab suurte ja raskesti ligipääsetavate akende käsitsi puhastamist ning tagab selge vaate. Tänu võimsale vaakumtehnoloogiale garanteerib see kindla püsimise kõigil siledatel pindadel, sealhulgas peeglitel ja dušikabiinidel. Isegi raamita klaaspinnad puhastatakse kiiresti ja usaldusväärselt tänu süstemaatilisele navigeerimisele ja neljale sensorile, mis tuvastavad raami, objekte ja servi. Parimate tulemuste saavutamiseks niisutatakse mikrokiudlappi pidevalt ja täpselt puhastuslahusega kuue pumbaga töötava pihustusdüüsi abil. Otsene niisutamine hoiab ära piiskade tekkimise ja tuulega laialikandumise. Sõltuvalt määrdumisastmest saab valida nelja automaatse ja ühe manuaalse režiimi vahel, mida on mugav juhtida kaugjuhtimispuldiga. LED-signaalid ja häälväljund annavad täpset teavet seadme oleku kohta, näiteks kui pesuvahendi paak on tühi. Kaasasolev aknapuhastusvahend RM 503 eemaldab usaldusväärselt mustuse, kuivab triibuvabalt ja laseb vihmal kiiremini maha voolata, tagades kauakestva puhtuse. Isegi voolukatkestuse korral püsib RCW 4 tänu akuvarule ja turvaköiele klaasi küljes.
Omadused ja tulu
Süstemaatiline navigeeriminePuhastab süstemaatiliselt kogu pinna, jätmata ühtegi kohta vahele. Liikumissuund muutub automaatselt, kui robot puutub kokku takistustega Naaseb automaatselt algpositsioonile.
Automaatne pesuvahendi pealekandmineKuus pumbaga käitatavat pihustusdüüsi niisutavad puhastuslappi pidevalt. Pihustusjuga ei tilgu ega kaldu tuulega kõrvale. Kaasasolev aknapuhastusvahend tagab triibuvaba läkke ja laseb vihmal kiiremini maha voolata, lükates edasi uue mustuse tekkimist.
Sensorid raamita akende ja klaaspindade tuvastamiseksAknaraamide ja muude takistuste usaldusväärne tuvastamine. Neli nurgasensorit tuvastavad ka raamita klaaspindade servad ja kohandavad vastavalt navigeerimist.
Kõrge turvastandard
- Kindel püsimine tänu usaldusväärsele vaakumtehnoloogiale ja täiendavale turvasüsteemile
- Täiendav kaitse tänu integreeritud akuvarule, mis hoiab aknapesuroboti kindlalt aknaklaasi küljes isegi voolukatkestuse korral.
Nutikas kaugjuhtimispult lihtsaks kasutamiseks ja jälgimiseks
- 4 automaatset režiimi iga puhastusülesande tõhusaks täitmiseks: kiire puhastus, intensiivne puhastus, punktpuhastus ja poleerimine.
- Võimalik on ka manuaalne juhtimine.
Intuitiivne kasutajaliides
- ON/OFF-nupp lihtsaks kasutamiseks.
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Alati hästi informeeritud: oluline teave või hetkeolek edastatakse häälväljundi kaudu.
Mikrokiust puhastuslapp
- Lapi pehmed mikrokiud koguvad mustuse optimaalselt endasse
- Masinpestav temperatuuril kuni 40 °C.
- Haakide ja konksudega kinnitusseade teeb puhastuslapi vahetamise äärmiselt kiireks ja lihtsaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusvahendi paagi maht (ml)
|150
|Puhastusjõudlus (m²/min)
|0,4
|Imemisvõimsus (Pa)
|3000
|Maksimaalne imemisvõimsus (Pa)
|5000
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 77
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Akna suurus (L x K) (cm)
|40 x 40
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|264 x 256 x 72
Scope of supply
- Pult
- Täitepudel
- Pühkimislapp: 3 tk.
- Pesuaine: Akna puhastusvahend RM 503, 125 ml
Seadmed
- Kiirpuhastusrežiim
- Intensiivpuhastusrežiim
- Punktpuhastusrežiim
- Viimistlusrežiim (või Poleerimisrežiim)
- Manuaalne puhastusrežiim
- Raamita klaaspindade sensorid
- Häälväljund
- Mugav kandesang
- Takjakinnitus puhastuslapi jaoks
- Turvaköis
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Klaaspindade triibuvaba poleerimine
- Raamita klaaspinnad
- Peeglid
- Siledad pinnad
